Δυτική Αττική: Έξι συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση – Κατασχέθηκαν πιστόλια και φυσίγγια (Video)

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Aστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm και κινητά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επιχείρηση.

🎯 Σήμερα, πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική #Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.



🔗 Μεταξύ άλλων έγιναν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm, κινητά κ.α.



👮‍♂️ Η επιχείρηση… pic.twitter.com/IyP23Q4rVR — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 2, 2024

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