search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2024 19:17

Δυτική Αττική: Έξι συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση – Κατασχέθηκαν πιστόλια και φυσίγγια (Video)

02.10.2024 19:17
astynomia ditiki attiki- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Aστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm και κινητά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης:

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στο Σύνταγμα

Φωτιά στις Αχαρνές επί της λεωφόρου Δημοκρατίας – Επιχειρούν 30 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο

Έδεσσα: Πέντε χρόνια φυλακή σε πρώην δήμαρχο για απιστία – Έλλειμμα πάνω από 4 εκατ. ευρώ στα ταμεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνέλαβαν 59χρονο με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

moutidou-new
MEDIA

Σοφία Μουτίδου για Real View: «Προσπάθησα να βρω άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω – Αισθάνθηκα απειλημένη και φοβισμένη» (Video)

KARYSTIANOU_AREIOSPAGOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» υπέρ Καρυστιανού – Καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας»

kideia_varvitsiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών

anne-hathaway_princess-diaries_0408_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Princess Diaries»: Η Anne Hathaway γιόρτασε την 25η επέτειο του ρόλου της στην ταινία – «Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί» (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katerina-lioliou
LIFESTYLE

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου - «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

Βλέπει το Λιμενικό; Πολυτελή γιοτ δένουν παράνομα στα βράχια στην Κεφαλονιά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 12:19
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνέλαβαν 59χρονο με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

moutidou-new
MEDIA

Σοφία Μουτίδου για Real View: «Προσπάθησα να βρω άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω – Αισθάνθηκα απειλημένη και φοβισμένη» (Video)

KARYSTIANOU_AREIOSPAGOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» υπέρ Καρυστιανού – Καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας»

1 / 3