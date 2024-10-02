Δυτική Αττική: Έξι συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση – Κατασχέθηκαν πιστόλια και φυσίγγια (Video)

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Aστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλια, πάνω από 250 φυσίγγια 9mm και κινητά.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.
Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επιχείρηση.
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