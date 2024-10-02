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02.10.2024 08:51

Εμμανουήλ Καραλής: Λέει «καλό καλοκαίρι» με 20 φωτογραφίες από το Μπαλί (Photos)

02.10.2024 08:51
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Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές που έκανε στο Μπαλί προκειμένου να αποφορτιστεί από την σπουδαία σε επιτυχίες αλλά απαιτητική σε προσπάθεια σεζόν που είχε, δημοσίευσε στο Instagram ο Εμμανουήλ Καραλής.

Αν και το ημερολόγιο έδειχνε χθες 1η Οκτωβρίου, ο «Μανόλο» δεν δίστασε να ευχηθεί «καλό καλοκαίρι» στους followers του.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από το Μπαλί, ο Καραλής ταξίδεψε σε αξιοθέατα της Ινδονησίας, έπαιξε γκολφ, έκανε σέρφινγκ ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει και τον πιο «παιχνιδιάρικο» εαυτό του.

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