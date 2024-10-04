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04.10.2024 19:21

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική: Συλλήψεις για εμπορία, ναρκωτικά και ρευματοκλοπή (Photos/Video)

04.10.2024 19:21
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (4/10) στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στο Ζεφύρι, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επιχείρηση η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 34,7 γρ. κοκαΐνης σε σκόνη, 7 γρ. κρυσταλλικής κοκαΐνης, 33,1 γρ. «βραχάκια» ηρωίνης, 5,6 γρ. ηρωίνης, 0,6 γρ. κοκαΐνης, 2,4 γρ. κάνναβης και τρεις ζυγαριές.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για εμπορία, μία για κατοχή και πέντε για ρευματοκλοπή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διευθ. Αστυνομίας και την Υποδ. Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΑΤ, Τροχαίας, Σ.μηΕ.Α. καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν 6 άτομα και κατασχέθηκαν πιστόλια επίσης στη Δυττική Αττική.

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