Ερυθρά Θάλασσα: Έσβησαν και οι 18 εστίες φωτιάς στο δεξαμενόπλοιο «Sounion» – Ρυμουλκείται προς το Σουέζ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, οι επικίνδυνες εργασίες κατάσβεσης των 18 εστιών πυρκαγιών στο υπό ελληνική σημαία ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion».

Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η κατάσβεση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ναυαγοσωστική ομάδα 27 ατόμων με την υποστήριξη του ναυαγοσωστικού πλοίου «Αιγαίον Πέλαγος».

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη ομάδα των Χούθι χτύπησε το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα στις 21 Αυγούστου, ενώ τοποθέτησε και εκρηκτικά που προκάλεσαν τις πυρκαγιές οι οποίες μαίνονταν μέχρι την κατάσβεσή τους προχθές.

Ήδη, το τάνκερ ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» με προορισμό το Σουέζ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί η μετάγγιση του φορτίου των 150.000 τόνων ιρακινού αργού πετρελαίου που μετέφερε σε άλλο δεξαμενόπλοιο.

