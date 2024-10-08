Ζάμπια: Τουλάχιστον 10 νεκροί από κατολίσθηση σε λατομείο

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας κατολίσθησης σε λατομείο στη νοτιοδυτική Ζάμπια, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εξορυκτικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν αρκετοί άνθρωποι, ανακοίνωσε η Τσάριτι Μουνγκάνγκα, επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης στην Κεντρική Επαρχία της Ζάμπιας.

https://twitter.com/LVerdadNoticias/status/1843463052034756855

Έξι ανήλικοι διασώθηκαν, ενώ ανασύρθηκαν εννέα πτώματα. Ένας τραυματίας υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε δέκα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο λατομείο την ώρα της κατολίσθησης.

Στην πλούσια σε μεταλλεύματα Ζάμπια, τα δυστυχήματα είναι συχνά σε λατομεία-ορυχεία που δεν έχουν άδεια και δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Χακαΐντε Χιτσιλέμα εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, υπογραμμίζοντας την ανησυχία του για τις ζωές που χάνονται εξαιτίας παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

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