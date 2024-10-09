Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από ΕΠΑΛ στη Γκράβα – Στο νοσοκομείο ένας 17χρονος

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/10) έξω από το 1ο επαγγελματικό λύκειο στη Γκράβα.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η αστυνομία με στελέχη της Άμεσης Δράσης να προχωρούν στη σύλληψη δυο ατόμων, ηλικίας 17 και 16 ετών, ενώ ένας 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο με χτυπήματα στο πρόσωπο.

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