ΕΛΑΣ:  Επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στο Πάτημα Χαλανδρίου και στα Σπάτα για ρευματοκλοπή

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η αστυνομία στο Πάτημα Χαλανδρίου και στην Κιάφα Σπάτων, σε καταυλισμούς Ρομά, για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής.



Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, που έγιναν με τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ, «ξηλώθηκαν» παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και κατασχέθηκε εξοπλισμός.

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