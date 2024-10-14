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14.10.2024 21:36

ΕΛΑΣ:  Επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στο Πάτημα Χαλανδρίου και στα Σπάτα για ρευματοκλοπή

14.10.2024 21:36
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Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η αστυνομία στο Πάτημα Χαλανδρίου και στην Κιάφα Σπάτων, σε καταυλισμούς Ρομά, για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, που έγιναν με τη συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ, «ξηλώθηκαν» παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και κατασχέθηκε εξοπλισμός.

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