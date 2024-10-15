search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 11:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2024 09:06

Φινλανδία: Θρίλερ με τη δολοφονία gay αστέρα του χόκεϊ – Συνελήφθη ο σύντροφός του (photos)

15.10.2024 09:06
finlandia_egklima

Ένα άγριο έγκλημα με θύμα τον πρώτο ανοιχτά γκέι αθλητή στη Φινλανδία, τον παίκτη του χόκεϊ, Janne Puhakka έχει αφήσει τους πολίτες της χώρας σε σοκ, με τις αστυνομικές αρχές να «δείχνουν» τον ένοχο.

Σύμφωνα με το TMZ, οι αστυνομικοί που ερευνούν τη δολοφονία- ο άτυχος αθλητής βρέθηκε νεκρός μετά από πυροβολισμούς την περασμένη Κυριακή (13.10.2024)- θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον σύντροφό του.

Ο 29χρονος Janne βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του στο Henttaa Espoo, όπου ζούσε με τον 66χρονο κτηνίατρο Rolf Nordmo.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο Nordmo συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος χωρίς να αντισταθεί.

Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει άγνωστο ενώ την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ένας γείτονας.

Ο Puhakka -ο οποίος άρχισε να παίζει χόκεϊ όταν ήταν έξι ετών- ξεκίνησε την καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία το 2015 και έπαιξε για τους Blues, την Espoo United και τη Rapaces de Gap.

Ήταν επίσης στο ρόστερ της εθνικής ομάδας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών το 2013.

Ο Puhakka αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά του αφού κρέμασε τα παγοπέδιλά του, αποκαλύπτοντας ότι είχε αποκρύψει ότι είναι gay για να αποφύγει τις αδιάκριτες ερωτήσεις.

Ο Puhakka ήταν ο πρώτος παίκτης του χόκεϊ επί πάγου στα μεγάλα φινλανδικά πρωταθλήματα που έκανε coming out. Το 2022, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Ulos Kopista».

«Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και σε όλους τους πρώην συμπαίκτες του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα Ράπακς ντε Γκαπ.

«Παρουσιάζοντας στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017/2018, ο Janne σημάδεψε το προσωπικό και τους συμπαίκτες του με την ευγένεια και το ομαδικό του πνεύμα».

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Puhakka εξέφρασε με ανάρτησή της στο Instagram η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, βάζοντας ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Νετανιάχου προς ΗΠΑ για τα αντίποινα στο Ιράν: Οι στόχοι του IDF θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων μας

Στην αντεπίθεση ο συλληφθείς της Καλιφόρνια – Μηνύει τον σερίφη που «είδε» επικείμενη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Φον ντερ Λάιεν: Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ θα είναι βιώσιμη μόνο εάν επιστραφούν όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
route-66-2
TRAVEL

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το μοντέλο της δημιουργίας ισχυρών πολιτικο-κοινωνικών θεσμών, μπορεί να αποτελέσει ξανά μοχλό για το μέλλον της Ελλάδας;

lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Σκληρή δήλωση της μητέρας της – «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανα παιδιά» (Video)

Giorgos Papandreou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστολή Παπανδρέου σε αξιωματούχους, Βαρθολομαίο και πάπα Λέοντα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 11:59
route-66-2
TRAVEL

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το μοντέλο της δημιουργίας ισχυρών πολιτικο-κοινωνικών θεσμών, μπορεί να αποτελέσει ξανά μοχλό για το μέλλον της Ελλάδας;

1 / 3