Φινλανδία: Θρίλερ με τη δολοφονία gay αστέρα του χόκεϊ – Συνελήφθη ο σύντροφός του (photos)

Ένα άγριο έγκλημα με θύμα τον πρώτο ανοιχτά γκέι αθλητή στη Φινλανδία, τον παίκτη του χόκεϊ, Janne Puhakka έχει αφήσει τους πολίτες της χώρας σε σοκ, με τις αστυνομικές αρχές να «δείχνουν» τον ένοχο.

Σύμφωνα με το TMZ, οι αστυνομικοί που ερευνούν τη δολοφονία- ο άτυχος αθλητής βρέθηκε νεκρός μετά από πυροβολισμούς την περασμένη Κυριακή (13.10.2024)- θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον σύντροφό του.

Ο 29χρονος Janne βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του στο Henttaa Espoo, όπου ζούσε με τον 66χρονο κτηνίατρο Rolf Nordmo.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο Nordmo συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος χωρίς να αντισταθεί.

Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει άγνωστο ενώ την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ένας γείτονας.

Ο Puhakka -ο οποίος άρχισε να παίζει χόκεϊ όταν ήταν έξι ετών- ξεκίνησε την καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία το 2015 και έπαιξε για τους Blues, την Espoo United και τη Rapaces de Gap.

Ήταν επίσης στο ρόστερ της εθνικής ομάδας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών το 2013.

Ο Puhakka αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά του αφού κρέμασε τα παγοπέδιλά του, αποκαλύπτοντας ότι είχε αποκρύψει ότι είναι gay για να αποφύγει τις αδιάκριτες ερωτήσεις.

Ο Puhakka ήταν ο πρώτος παίκτης του χόκεϊ επί πάγου στα μεγάλα φινλανδικά πρωταθλήματα που έκανε coming out. Το 2022, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Ulos Kopista».

«Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και σε όλους τους πρώην συμπαίκτες του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα Ράπακς ντε Γκαπ.

«Παρουσιάζοντας στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017/2018, ο Janne σημάδεψε το προσωπικό και τους συμπαίκτες του με την ευγένεια και το ομαδικό του πνεύμα».

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Puhakka εξέφρασε με ανάρτησή της στο Instagram η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, βάζοντας ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

