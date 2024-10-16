search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 11:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2024 09:54

Φινλανδία: Ομολόγησε ο πρώην σύντροφος του αστέρα του χόκεϊ – Τον σκότωσε με καραμπίνα λίγο μετά τον χωρισμό (photos)

16.10.2024 09:54
finlandia_dolofonia_

Ομολόγησε τη φρικτή δολοφονία του πρώην παίκτη του χόκεϊ ο μέχρι πρότινος σύντροφός του, που είχε συλληφθεί από τις αρχές της Φινλανδίας ως βασικός ύποπτος για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 66χρονος Rolf Nordmo παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 29χρονο αθλητή με κυνηγετική καραμπίνα, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου διέκοψαν τη σχέση τους.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Φινλανδίας, το έγκλημα σημειώθηκε όταν ο Puhakka επέστρεψε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν – καθώς είχε μετακομίσει μετά τον χωρισμό – για να συζητήσει πρακτικά ζητήματα με τον 66χρονο πρώην σύντροφό του. Τότε ήταν που κατά τους αστυνομικούς ο Nordmo άρπαξε την καραμπίνα και πυροβόλησε.

Αρχικά ο Nordmo συνελήφθη για ανθρωποκτονία, αλλά η κατηγορία στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε δολοφονία επειδή «η πράξη πιθανολογείται ότι διαπράχθηκε με προμελέτη και με ιδιαίτερα βάναυσο και σκληρό τρόπο», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση «το κίνητρο του εγκλήματος ήταν ο τερματισμός της σχέσης μεταξύ του θύματος και του υπόπτου», χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία του χωρισμού του ζευγαριού.

Η σχέση των δύο είχε ξεκινήσει το 2014 όταν ο Puhakka ήταν 19 ετών και έφτασε στα πρωτοσέλιδα το 2018 όταν ο αθλητής του χόκεϊ έκανε come out.

Τότε, δε, είχε αποκαλύψει ότι αρχικά έλεγε ψέματα για την παρουσία δίπλα του, του μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα, λέγοντας ότι ο Nordmo ήταν θείος του, με στόχο να αποφύγει ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση τους.

«Έπρεπε να τον κρατήσω μυστικό – και δεν είναι ωραίο πράγμα να κρύβεις το πρόσωπο που αγαπάς», δήλωνε τότε ο Puhakka.

Μετά την δημοσιοποίηση της σχέσης τους, το ζευγάρι είχε παραδεχθεί ότι ορισμένοι συχνά τους περνούσαν για πατέρα και γιο – αν και οι ίδιοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τη διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους.

Διαβάστε επίσης:

Η τεχνητή νοημοσύνη γράφει ιστορία – Σε δημοπρασία πορτρέτο του Αλαν Τούρινγκ φτιαγμένο από… ρομπότ (photos)

ΟΗΕ: Εκατομμύρια άνθρωποι στη νότια Αφρική αντιμέτωποι με λιμό λόγω της πρωτοφανούς ξηρασίας

Χεζμπολάχ: Ολονύχτιο σφυροκόπημα με 50 ρουκέτες στο Ισραήλ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrhnika new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον και Μόσχα μιλούν για μια «προσωρινή άτυπη συμφωνία» για τα πυρηνικά – Τι θα γίνει με την Κίνα

break-diafimisi
MEDIA

Έκοψαν διαφήμιση της σοκολάτας ION Break μετά από καταγγελία καταναλώτριας για… σκηνές βίας

lionsgate-new-
ΣΙΝΕΜΑ

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Lionsgate προσλαμβάνει υπεύθυνη AI – Τι καθήκοντα θα έχει

kikilias_0602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για Χίο: Υιοθετεί πλήρως την εκδοχή του Λιμενικού – Μιλάει για αιφνίδιο ελιγμό του φουσκωτού

koropi_ilikiomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια – «Δεν σε αφήνω» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 11:35
pyrhnika new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον και Μόσχα μιλούν για μια «προσωρινή άτυπη συμφωνία» για τα πυρηνικά – Τι θα γίνει με την Κίνα

break-diafimisi
MEDIA

Έκοψαν διαφήμιση της σοκολάτας ION Break μετά από καταγγελία καταναλώτριας για… σκηνές βίας

lionsgate-new-
ΣΙΝΕΜΑ

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Lionsgate προσλαμβάνει υπεύθυνη AI – Τι καθήκοντα θα έχει

1 / 3