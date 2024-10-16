Φινλανδία: Ομολόγησε ο πρώην σύντροφος του αστέρα του χόκεϊ – Τον σκότωσε με καραμπίνα λίγο μετά τον χωρισμό (photos)

Ομολόγησε τη φρικτή δολοφονία του πρώην παίκτη του χόκεϊ ο μέχρι πρότινος σύντροφός του, που είχε συλληφθεί από τις αρχές της Φινλανδίας ως βασικός ύποπτος για το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 66χρονος Rolf Nordmo παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 29χρονο αθλητή με κυνηγετική καραμπίνα, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου διέκοψαν τη σχέση τους.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Φινλανδίας, το έγκλημα σημειώθηκε όταν ο Puhakka επέστρεψε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν – καθώς είχε μετακομίσει μετά τον χωρισμό – για να συζητήσει πρακτικά ζητήματα με τον 66χρονο πρώην σύντροφό του. Τότε ήταν που κατά τους αστυνομικούς ο Nordmo άρπαξε την καραμπίνα και πυροβόλησε.

Αρχικά ο Nordmo συνελήφθη για ανθρωποκτονία, αλλά η κατηγορία στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε δολοφονία επειδή «η πράξη πιθανολογείται ότι διαπράχθηκε με προμελέτη και με ιδιαίτερα βάναυσο και σκληρό τρόπο», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση «το κίνητρο του εγκλήματος ήταν ο τερματισμός της σχέσης μεταξύ του θύματος και του υπόπτου», χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία του χωρισμού του ζευγαριού.

Η σχέση των δύο είχε ξεκινήσει το 2014 όταν ο Puhakka ήταν 19 ετών και έφτασε στα πρωτοσέλιδα το 2018 όταν ο αθλητής του χόκεϊ έκανε come out.

Τότε, δε, είχε αποκαλύψει ότι αρχικά έλεγε ψέματα για την παρουσία δίπλα του, του μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα, λέγοντας ότι ο Nordmo ήταν θείος του, με στόχο να αποφύγει ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση τους.

«Έπρεπε να τον κρατήσω μυστικό – και δεν είναι ωραίο πράγμα να κρύβεις το πρόσωπο που αγαπάς», δήλωνε τότε ο Puhakka.

Μετά την δημοσιοποίηση της σχέσης τους, το ζευγάρι είχε παραδεχθεί ότι ορισμένοι συχνά τους περνούσαν για πατέρα και γιο – αν και οι ίδιοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τη διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους.

