Να μείνουν εκτός αιμοδοσίας ομοφυλόφιλοι και άτομα με πολλούς ερωτικούς συντρόφους ζητουν πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία από το ΣΤΕ

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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε το αίτημα να αποκλειστούν από την αιμοδοσία ομοφυλόφιλοι και άτομα με πολλούς ερωτικούς συντρόφους. Το αίτημα έγινε από άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Η συζήτηση έγινε στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η συζήτηση αφορούσε τις αιτήσεις ακύρωσης 6 Σωματείων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία και δύο αιτήσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που πάσχουν από μεταγγισιοεξαρτώμενη μείζονα μεσογειακή αναιμία.

Ειδικότερα, μεταξύ των 6 προσφευγόντων στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η «Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας» (σ.σ.: Μεσογειακή Αναιμία) και ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο».

Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί, ως αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη ζωή και στην υγεία, αλλά και στη νομοθεσία, η από 10.1.2022 απόφαση του υπουργού Υγείας που καθορίζει το περιεχόμενο του εντύπου «ιστορικό αιμοδοσίας», το οποίο περιλαμβάνει τις κατηγορίες των ατόμων που απαγορεύεται ή αντενδείκνυται η αιμοληψία.

Με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ανακαθορίζονται οι περιπτώσεις αποκλεισμού ατόμων από την αιμοδοσία. Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση αποκλείονται από την αιμοδοσία:

1) Όποιος ή όποια είχε πολλούς ερωτικούς συντρόφους χωρίς τη συστηματική χρήση προφυλακτικού τους τελευταίους 12 μήνες,

2) Όποιος ή όποια έχει κάνει ενδοφλέβια ή εισπνεόμενη χρήση ναρκωτικών τους τελευταίους 12 μήνες,

3) Όποιος ή όποια έχει τους τελευταίους 12 μήνες σεξουαλική επαφή με σύντροφο που πληρωνόταν με χρήματα ή με ναρκωτικά για να κάνει σεξ,

4) Όποιος ή όποια έχει πάρει πρέπει Prep/Truvada ή PEP για πρόληψη HIV προ ή μετά τη σεξουαλική επαφή αντίστοιχα,

5) Όποιος ή όποια έχει κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών πριν και κατά τη διάρκεια της αξιολογικής επαφής (chemsex),

6) Όποιος ή όποια έχει τους τελευταίους 12 μήνες σεξουαλική επαφή με σύντροφο θετικό για σύφιλη, HIV, ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C,

7) Ερωτικoί, ερωτικές σύντροφοι πολυμεταγγιζόμενων ατόμων,

8) Γενικά, όποιος ή όποια νομίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει εκτεθεί στον ιό που προκαλεί AIDS ή κίνδυνο για άλλο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κατά το σκέλος που στο νέο έντυπο «ιστορικό αιμοδότη» απαλείφεται από τον οριστικό αποκλεισμό από την αιμοδοσία η περίπτωση των ατόμων που έχουν έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977, καθώς και των ατόμων που έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, χωρίς τη συστηματική χρήση προφυλακτικών κατά την τελευταία δεκαετία.

Τα 6 σωματεία υποστηρίζουν ότι οι εξαιρέσεις-μεταβολές του νέου ιστορικού του αιμοδότη, πλέον της αντισυνταγματικότητας αποκλίνει από την σχετική γνωμοδότηση της 5μελούς συμβουλευτικής επιτροπής αιμοδοσίας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Αναμένεται η έκδοση της απόφαση του ΣτΕ.

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