Μάικλ Νιούμαν: Πέθανε ο θρυλικός «μουστάκιας» του Baywatch, ο μοναδικός πραγματικός ναυαγοσώστης της σειράς

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Ο πρωταγωνιστής του Baywatch, Μάικλ Νιούμαν, πέθανε στα 68 του μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο του Πάρκινσον από το 2006.

Ο στενός φίλος του Νιούμαν, Ματ Φέλκερ, που σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu «After Baywatch: Moment in the Sun», αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε «από καρδιακές επιπλοκές» το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του».

«Μπόρεσα να δω τον Μάικ την τελευταία φορά που είχε τις αισθήσεις του και με κοίταξε και με τον τυπικό τρόπο του και είπε: “Είσαι ακριβώς στην ώρα σου”», είπε ο Φέλκερ στο People.

'Baywatch' Lifeguard Michael Newman Dies at 68 After Parkinson's Diagnosis 18 Years Ago https://t.co/gMj5DPDOzD — People (@people) October 22, 2024

Γεννημένος στο Λος Άντζελες ο Νιούμαν έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ως ο βασικός ναυαγοσώστης στη μακροχρόνια τηλεοπτική σειρά και ήταν το μόνο μέλος του επιτυχημένου καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης. Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια του Baywatch, που διήρκεσε από το 1989 έως 2001.

Ο Νιούμαν ήταν επίσης πυροσβέστης πλήρους απασχόλησης και διατηρούσε το πρόγραμμά του στην πυροσβεστική ενώ γύριζε τη σειρά. Όταν η σειρά τελείωσε την προβολή της, συνέχισε να είναι πυροσβέστης μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε μετά από 25 χρόνια.

Η μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί στη συγκέντρωση χρημάτων, συνεργαζόμενος με το Ίδρυμα «Michael J. Fox», για την υποστήριξη των ερευνών προς εξεύρεση θεραπείας.

Σε συνέντευξή του στο People τον περασμένο Αύγουστο, ο Νιούμαν είχε δηλώσει: «Ελπίζω η προσωπική μου ιστορία να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της εξεύρεσης μιας θεραπείας για το Πάρκινσον. Αυτή η ανίατη ασθένεια μου έδωσε πολύ χρόνο για σκέψη, τον οποίο ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία».

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