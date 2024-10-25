search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2024 14:55

Ερντογάν για Εurofighter Typhoon: Θετική η Γερμανία, θέμα χρόνου πότε θα γίνει η αγορά

25.10.2024 14:55
eurofighter_typhoon

Κάμφθηκε, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, η άρνηση της Γερμανίας να συναινέσει στην πώληση στην Τουρκία των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon που είναι συμπαραγωγή με Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πτήση επιστροφής από το Καζάν της Ρωσίας, όπου είχε συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς στην Κωνσταντινούπολη διαπίστωσε ότι μπορούν να γίνουν θετικά βήματα όσον αφορά το Eurofighter και ότι «τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γερμανία διάκεινται θετικά» ως προς την εξέλιξη αυτού του αιτήματος της Τουρκίας.

«Ο χρόνος θα δείξει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα φτάσουμε στο στάδιο της προμήθειας των αεροσκαφών» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος, εξηγώντας ότι «από τώρα και στο εξής, οι αρμόδιοι υπουργοί συνάδελφοί μας θα συνεχίσουν τις αμοιβαίες συναντήσεις τους. Το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στο Eurofighter. Περιλαμβάνει επίσης την αγορά εξαρτημάτων και μηχανημάτων σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με τις Ναυτικές Δυνάμεις, τις Χερσαίες Δυνάμεις και τις Αεροπορικές Δυνάμεις».

«Χάρη στα βήματα που έχουμε κάνει στην αμυντική βιομηχανία, καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε μεγάλο βαθμό μόνοι μας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε χρόνο για ορισμένα είδη. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα είδη κυρίως από τους συμμάχους μας. Ο χρόνος θα δείξει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα φτάσουμε στο στάδιο της προμήθειας των αεροσκαφών. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας», τόνισε ο Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης

Bruce Springsteen: Ο Τραμπ θέλει να γίνει «ένας Αμερικανός τύραννος» (photos/video)

Τουρκία: Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία στην Άγκυρα

Γιαχία Σινουάρ: Η χειρόγραφη «διαθήκη» του πρώην ηγέτη της Χαμάς – «Διαφυλάξτε τη ζωή των ισραηλινών ομήρων» (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafantari-xara
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

nikos hatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:50
kafantari-xara
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

nikos hatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

1 / 3