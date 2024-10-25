Ερντογάν για Εurofighter Typhoon: Θετική η Γερμανία, θέμα χρόνου πότε θα γίνει η αγορά

Κάμφθηκε, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, η άρνηση της Γερμανίας να συναινέσει στην πώληση στην Τουρκία των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon που είναι συμπαραγωγή με Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πτήση επιστροφής από το Καζάν της Ρωσίας, όπου είχε συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς στην Κωνσταντινούπολη διαπίστωσε ότι μπορούν να γίνουν θετικά βήματα όσον αφορά το Eurofighter και ότι «τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γερμανία διάκεινται θετικά» ως προς την εξέλιξη αυτού του αιτήματος της Τουρκίας.

«Ο χρόνος θα δείξει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα φτάσουμε στο στάδιο της προμήθειας των αεροσκαφών» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος, εξηγώντας ότι «από τώρα και στο εξής, οι αρμόδιοι υπουργοί συνάδελφοί μας θα συνεχίσουν τις αμοιβαίες συναντήσεις τους. Το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στο Eurofighter. Περιλαμβάνει επίσης την αγορά εξαρτημάτων και μηχανημάτων σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με τις Ναυτικές Δυνάμεις, τις Χερσαίες Δυνάμεις και τις Αεροπορικές Δυνάμεις».

«Χάρη στα βήματα που έχουμε κάνει στην αμυντική βιομηχανία, καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε μεγάλο βαθμό μόνοι μας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε χρόνο για ορισμένα είδη. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα είδη κυρίως από τους συμμάχους μας. Ο χρόνος θα δείξει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα φτάσουμε στο στάδιο της προμήθειας των αεροσκαφών. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας», τόνισε ο Ερντογάν.

