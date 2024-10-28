Γιάννης Σμαραγδής: Σταμάτησαν τα γυρίσματα για τον Καποδίστρια – Η απάντηση του σκηνοθέτη

Για το ξαφνικό «κόψιμο» των γυρισμάτων της ταινίας του μεγάλου έλληνα οραματιστή Ιωάννη Καποδίστρια, λόγω έλλειψης χρημάτων, μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής στην εφημερίδα On Time.

«Ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον περασμένο Νοέμβριο. Περιμέναμε, ωστόσο, από κάποιες μεριές χρήματα, τα οποία δεν ήρθαν, και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια παύση, μέχρι να βρούμε τα χρήματα για να συνεχίσουμε», εξήγησε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Τα ευχαριστώ και η «συγγνώμη»

«Τα γυρίσματα στην πρώτη φάση τα οφείλω στον κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο και στον κ. Μάνο Δημητρακόπουλο του ιδρύματος ΚΙΚΠΕ. Ένα “συγγνώμη” στον κ. Στασινόπουλο, ο οποίος με βοήθησε όσο κανένας άλλος άνθρωπος στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα οικονομικό κενό. Αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε τα γυρίσματα τον Μάρτιο. Και του χρόνου τέτοιον καιρό θα κάνουμε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη», επισήμανε.

«Πρόκειται για μια ταινία εθνικής σημασίας. Δεν είναι ταινία ενός σκηνοθέτη, αλλά ένα έργο που μπορεί να μείνει στα παιδιά μας. Δεν είναι η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή. Ο κόσμος περιμένει με αγωνία την ταινία για να δει την ιστορία του μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Έτσι όπως είναι αληθινή», είπε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ. Ανάμεσα στα μέρη όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί γυρίσματα, αλλά και σε εκείνα που θα ακολουθήσουν περιλαμβάνονται η Αθήνα, το Ναύπλιο, η Κέρκυρα, η Αίγινα, ο Πόρος, καθώς και η Αυστρία, η Ελβετία και η Ρουμανία.

