«Γνωστός» ο πολίτης που πέταξε αβγά και γιαούρτια στον Μπελέρη: «Επαγγελματίας» διαμαρτυρόμενος με… ταψιά στο κεφάλι

Γνωστός στα αλβανικά ΜΜΕ και τις αρχές είναι ο Ντιλαβέρ Νέλα, ο πολίτης που πέταξε αυγά και γιαούρτια στον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη ενώ βρισκόταν στα Τίρανα.

Σύμφωνα με τα μέσα της γειτονικής χώρας, ο Ντιλαβέρ Νέλα με κάθε ευκαιρία κατέβαινε και συνεχίζει να κατεβαίνει στους δρόμους για να διαδηλώσει κατά οποιουδήποτε κόμματος, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς. Σήμερα ήταν η σειρά του Φρέντι Μπελέρη να δεχθεί την επίθεση ενώ βρισκόταν έξω από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα.

Ο συγκεκριμένος πολίτης τον Μάρτιο του 2019 είχε κάνει μία «εντυπωσιακή» εμφάνιση στην διαμαρτυρία που είχαν οργανώσει οι Δημοκρατικοί, φορώντας στο κεφάλι του 3 ταψιά που συμβόλιζαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) και το Κίνημα Σοσιαλιστικής Ένταξης (LSI, τώρα PL), σύμφωνα με ΜΜΕ της Αλβανίας.

«Δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχουν τρία ταψιά», είχε πει.

Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε στο Συνέδριο των Σοσιαλιστών και πάλι για να διαμαρτυρηθεί αν και οι υποστηρικτές του Σοσιαλιστικού κόμματος τον απομάκρυναν βίαια από το σημείο.

Η επίθεση προκάλεσε την αντίδραση του Δημοκρατικού Κόμματος με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας να κατηγορεί ευθέως τον Έντι Ράμα ως υποκινητή.

«Η φυσική επίθεση που οργάνωσε ο Έντι Ράμα, στους εξωτερικούς χώρους της Βουλής, κατά των Ευρωβουλευτών, είναι μια πράξη που ντροπιάζει την Αλβανία» δήλωσε ο Γκαζμέντ Μπάρντι, προσθέτοντας ότι παραβιάστηκε ο ιερός κώδικας της φιλοξενίας και της εθνοτικής αρμονίας.

Μπελέρης: Καταγγέλλει την απαξιωτική στάση της Αλβανίας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην προστασία διπλωματικών αποστολών

Την απαξιωτική στάση της Αλβανίας – μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ – απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην προστασία διπλωματικών αποστολών, καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, μετά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το κτίριο της αλβανικής Βουλής, στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ.

Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος είναι μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας και λαμβάνει μέρος στην τετραήμερη (28-31 Οκτωβρίου) αποστολή δέκα ευρωβουλευτών στα Τίρανα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το μίσος που τόσο καιρό καλλιεργεί ο κ. Ράμα απέναντι σε μένα και στα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Χιμάρα δεν μπορεί πλέον να μην εκδηλώνεται.

Δυστυχώς, η προς ένταξη Αλβανία δείχνει σήμερα απαξίωση απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό του οποίου θέλει να γίνει μέλος. Αλλά και απαξίωση απέναντι στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει για την προστασία διπλωματικών αποστολών. Πέρασα 16 μήνες σε ένα αλβανικό κελί, οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημα μου. Η Αλβανία πρέπει να αποδείξει ότι θέλει και ότι πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν επουλώσει τις ανοιχτές πληγές στη Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου της, αλλά και αν δε σεβαστεί τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας».

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, δέχτηκε επίθεση έξω από τη Βουλή στα Τίρανα, καθώς ένας πολίτης του έριξε αυγά και γιαούρτι κατά την έξοδό του από το κτήριο.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από διαμαρτυρία ενός πολίτη που κατηγόρησε τον Μπελέρι για διαφθορά και αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες.

«Τον έσωσαν από τη φυλακή με διαδικασίες, ενώ θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Με ποιο δικαίωμα το έκαναν αυτό. Ποιος τον κάλεσε εκεί. Αυτόν τον έχει στείλει η Ελλάδα. Ξεχάσατε τους Αλβανούς που τους έχουν εκδιώξει από την Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή παραβίασαν τα σύνορα για μια μπουκιά ψωμί; Ενώ αυτός σκότωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα έρχεται εδώ και μας επιβάλλεται, μας κοροϊδεύει. Τι του χρειάζεται σε αυτή τη χώρα; Έχει κλέψει ψήφους, το ξέρετε όλοι, δοκιμάστε εσείς να κλέψετε μια ψήφο» φώναζε Αλβανός διαδηλωτής.

Ο Φρέντι Μπελέρης απομακρύνθηκε από την προσωπική του φρουρά από το σημείο και το περιστατικό έληξε εκεί.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ επρόκειτο να υπάρξει συνάντηση των μελών της με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ωστόσο ακύρωσε τη συμμετοχή του, καθώς άλλαξε το πρόγραμμά του.

Απερίφραστη καταδίκη του ΥΠΕΞ για τους προπηλακισμούς κατά του Φρέντι Μπελέρη

Την απερίφραστη καταδίκη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τους προπηλακισμούς εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη.

Σε ανακοίνωση του το Υπ. Εξ. τονίζει: «Καταδικάζουμε τους προπηλακισμούς εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στα Τίρανα, για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας». Και καταλήγει:

«Οι αλβανικές Αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των Ευρωβουλευτών και της ελευθερίας να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Οι Ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να απολαύουν του προσήκοντος σεβασμού».

Διαβάστε επίσης:

Marc: Σαρωτική επικράτηση Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ από τον α’ γύρο, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ στις εκλογές

Κασσελάκης: «Λένε ψέματα σε όσους έχουν εγγραφεί ως μέλη ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν για συνέδρους» – Καλεί σε «δημοκρατική επαγρύπνηση»

Στο υπό ανέγερση Μουσείο του Ολοκαυτώματος Σακελλαροπούλου και Σταϊνμάγερ – Συνάντηση με τον Μητσοτάκη την Τετάρτη