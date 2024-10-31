ΚΚΕ: «Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, τους σακατεύει με ΜΑΤ και χημικά, ντροπή και αίσχος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ΚΚΕ «καταγγέλλει την άγρια επίθεση με ΜΑΤ και χημικά που δέχθηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα τους στην εργασία ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που τους πετάει στον δρόμο».

«Οι άνθρωποι που όλο το καλοκαίρι πάλευαν με τις πυρκαγιές, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, τώρα θεωρούνται περιττοί και οδηγούνται στην απόλυση. Κι όλα αυτά την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει την παράταση της αντιπυρικής περιόδου εξαιτίας της ξηρασίας!» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Ντροπή και αίσχος. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, τους σακατεύει με ΜΑΤ και χημικά».

Διαβάστε επίσης:

Πολάκης από Κοζάνη: Πρόγραμμα έξι σημείων «για να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση»

Άγρια κόντρα Κασσελάκη με «87» για το ποιος ζήτησε την μομφή – «Ήταν δική τους επιλογή η αντικαταστατική έκπτωση»

Νέα Δημοκρατία: Χωριστά κι… αγαπημένοι Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς