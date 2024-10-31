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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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31.10.2024 22:42

ΚΚΕ: «Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, τους σακατεύει με ΜΑΤ και χημικά, ντροπή και αίσχος»

31.10.2024 22:42
KKE SHMAIA

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Το ΚΚΕ «καταγγέλλει την άγρια επίθεση με ΜΑΤ και χημικά που δέχθηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα τους στην εργασία ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που τους πετάει στον δρόμο».

«Οι άνθρωποι που όλο το καλοκαίρι πάλευαν με τις πυρκαγιές, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, τώρα θεωρούνται περιττοί και οδηγούνται στην απόλυση. Κι όλα αυτά την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει την παράταση της αντιπυρικής περιόδου εξαιτίας της ξηρασίας!» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Ντροπή και αίσχος. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών, τους σακατεύει με ΜΑΤ και χημικά».

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