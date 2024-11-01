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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.11.2024 17:17

Εποχικοί πυροσβέστες: «Ναι» από ΠΑΣΟΚ, Πλεύση και ΝΕΑΡ στη νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ – Το Σάββατο απαντά το ΚΚΕ

01.11.2024 17:17
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ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά απάντησαν θετικά στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για κοινή πρόταση των προοδευτικών κομμάτων σχετικά με την εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών. Το ΚΚΕ είπε ότι θα απαντήσει αύριο, Σάββατο.

«Έχει έρθει η ώρα, τουλάχιστον τα προοδευτικά κόμματα, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το KKE, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, από κοινού να καταθέσουμε μία κοινή νομοθετική πρόταση για την εργασιακή τους αποκατάσταση. Τώρα είναι η ώρα κλιμάκωσης της πίεσης πάνω στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να δοθεί η αυτονόητη λύση», είπε νωρίτερα σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, σημειώνοντας πως «είναι αδιανόητο να συλληφθούν οι τραυματισθέντες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, μετά την απρόκλητη και άκρως επικίνδυνη επιλογή να χτυπηθούν και να δεχθούν ακόμα και χημικά μέσα σε κλειστό χώρο». Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε αδήριτη ανάγκη την εργασιακή τους αποκατάσταση, καθώς «βάζουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, ακόμα και τη ζωή τους, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως συνιστά ντροπή για την πολιτεία να αφήνει τους ήρωες σε αυτή την ανασφάλεια. Η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία ανέλαβε τη νομική τους εκπροσώπηση, μαζί με εποχικούς πυροσβέστες επισκέφθηκε πολιτικούς αρχηγούς, ενώ σε δηλώσεις της τόνισε πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τη διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να υπάρξει αμερόληπτη έρευνα.

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