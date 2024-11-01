Δυναμική διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα μετά το κρεσέντο αστυνομικής βίας – Απαίτησαν τη μονιμοποίησή τους 

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Συγκέντρωση πραγματοποίησαν στο Σύνταγμα, εποχικοί και συμβασιούχοι πυροσβέστες ζητώντας δωδεκάμηνη εργασία στο Πυροσβεστικό Σώμα και καταγγέλλοντας «επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, χθες σε κινητοποίησή τους στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Με κεντρικά συνθήματα «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές» και «Εδώ και τώρα μονιμότητα» οι εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν από τις 10 το πρωί στο Σύνταγμα διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία καθώς και άμεσες προσλήψεις.

«Ερχόμαστε από τον “Ευαγγελισμό” όπου από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί είναι κάποιοι συνάδελφοί μας και συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, από την άνανδρη επίθεση που νιώσαμε στο ίδιο μας το σπίτι, στο υπουργείο και στο αρχηγείο, κάνοντας καθιστική διαμαρτυρία. Δέκα λεπτά αφού τελείωσε η διορία κι ώσπου να μαζευτούμε, μας ρίξανε χημικά μέσα σε κλειστό χώρο, σε έναν χώρο με γυάλινες επιφάνειες. Δυστυχώς κάποιοι ποδοπατήθηκαν», ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος. Σχετικά με τους τραυματίες, ο κ. Ψαρόπουλος είπε ότι υπάρχουν «δύο τραυματίες μέσα από το πεδίο της μάχης της λεωφόρου Κηφισίας που τους πήρε το ΕΚΑΒ. Ο ένας είναι περισσότερο τραυματισμένος, ήταν στο νοσοκομείο στα επείγοντα. Επίσης ένας τραυματίας δημοσιογράφος, ενώ τρεις συναδέλφους μας, τους συνέλαβαν».

Στη συγκέντρωση των εποχικών πυροσβεστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Οι πυροσβέστες δεν δίνουν απλώς έναν αγώνα για το δικό τους ψωμί, δίνουν έναν αγώνα για λογαριασμό όλων μας, δίνουν έναν αγώνα για να έχει επάρκεια η Πυροσβεστική μας, για να μπορεί να προστατεύει τις οικογένειες και τις περιουσίες, όλων. Είμαστε στο πλάι τους, είμαστε μαζί τους. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει και να σταματήσει αυτό τον παραλογισμό. Είναι 2.500 άνθρωποι εκπαιδευμένοι, άνθρωποι πεπειραμένοι που πρέπει να μονιμοποιηθούν. Η Πυροσβεστική έχει 3.500 οργανικά κενά. Δεν μπορεί απάντηση στο αυτονόητο αίτημα να είναι η βία» σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς και προσέθεσε: «Έρχομαι από τον “Ευαγγελισμό”. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται και έχουν πάρει την απόφαση να δοκιμάζουν την ακεραιότητά τους, τη σωματική και την υγεία τους, για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς. Είναι ανήθικο και απαράδεκτο η οργανωμένη Πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους να απαντά με τη βία. Το ζήτημα πρέπει να λυθεί και να λυθεί σήμερα. Θα είμαστε και τώρα και αύριο στο πλευρό τους».

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών. Μονιμοποίηση τώρα είναι η λύση, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 365 μέρες τον χρόνο. Δεν είναι μόνο για την αντιπυρική περίοδο, από τον Απρίλιο δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Καλύπτουν ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής προστασίας, φωτιές που γίνονται και ξεσπάνε και άλλες φυσικές καταστροφές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι ελλείψεις στον πυροσβεστικό σώμα είναι τεράστιες». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, σήμερα στο Σύνταγμα.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισήμανε ότι «αυτοί οι άνθρωποι που ξυλοκοπήθηκαν, κακοποιήθηκαν, κάποιοι είναι τραυματίες στο νοσοκομείο και κάποιοι είναι με σοβαρά προβλήματα και αναπνευστικά από τη ρίψη χημικών μέσα σε κλειστό χώρο. Αυτοί οι άνθρωποι, είναι οι ήρωες που μπαίνουν μέσα στη φωτιά για όλους μας, είναι οι άνθρωποι που πατάνε, που μπαίνουν μέσα στη φωτιά πρώτοι, μπαίνουν πριν τους δασοκομάντος, μπαίνουν στο πεδίο, πραγματικά, της μάχης και της φωτιάς, είναι αυτοί που σώζουν τις ζωές μας, είναι αυτοί στους οποίους ακουμπάμε για τη ζωή μας για την ασφάλειά μας, για την προστασία μας, είναι αυτοί που παρέχουν πολύτιμη υπηρεσία όλα αυτά τα χρόνια, στην πολιτική προστασία και στην ελληνική κοινωνία. Αυτούς τους ανθρώπους επέλεξε χθες η κυβέρνηση να τους ξυλοκοπήσει επειδή ζήτησαν το αυτονόητο, δηλαδή να μην βγουν στην ανεργία» και προσέθεσε: «Αυτοί οι 2.500 πυροσβέστες, αυτά τα 2.500 παιδιά που έχουν οικογένειες και που ζουν τις οικογένειές τους με πενιχρούς μισθούς, από σήμερα είναι στο Ταμείο Ανεργίας με 400 ευρώ και σε τρεις μήνες θα είναι με 0 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδίκησαν και διεκδικούν κάτι που εμείς το έχουμε καταθέσει ως επίσημη πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη πέρσι 31 Αυγούστου. Μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών». Επιπλέον η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στα κενά στην Πυροσβεστική, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν 3.500 κενές οργανικές θέσεις, ενώ ζήτησε να «αναλάβει τις ευθύνες του το υπουργείο».

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών και των εποχικών πυροσβεστών κατευθύνθηκε στη Βουλή προκειμένου να συναντηθούν με αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές. Σημειώνεται ότι ήδη αντιπροσωπεία των εποχικών και συμβασιούχων πυροσβεστών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών Θάνο Ψαρόπουλο και τον πρόεδρο του Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών Ελλάδας Βαγγέλη Τσουκαλά, πραγματοποίησε συνάντηση στη Βουλή με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος συνοδευόταν από το μέλος του ΠΓ και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Μαρίνο, το μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό των πυροσβεστών βρέθηκαν σωματεία και φορείς μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ. «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

«Η καταστολή δεν θα περάσει. Να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των πυροσβεστών» απαιτούν και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας.

Την απαίτησή τους να μονιμοποιηθούν τώρα οι εποχικοί πυροσβέστες δήλωσαν εργατικά σωματεία που συμμετείχαν στην κινητοποίηση και τόνισαν ότι ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Παράλληλα, κατήγγειλαν το χθεσινό όργιο βίας και καταστολής στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τόνισαν την ανάγκη να δυναμώσουν οι αγώνες καλώντας στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν και οι απεργοί διανομείς στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες «Wolt» και «efood». Μετέφεραν την αλληλεγγύη τους στους εποχικούς πυροσβέστες και την καταδίκη τους για την καταστολή την οποία επιστράτευσε η κυβέρνηση εναντίον τους.

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