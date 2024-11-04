Γαλλία: Επίθεση με τσεκούρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι – Τέσσερις τραυματίες

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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, από χτυπήματα με τσεκούρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Παρισιού, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.
Περίπου στις 08:00 τοπική ώρα στον σταθμό Οζουάρ-λα- Φεριέρ, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Παρισιού, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ πολλών ανθρώπων για άγνωστη προς το παρόν αιτία.
Ένα από τα θύματα έχει ακρωτηριασμένο χέρι και ένα άλλο φέρει ανοικτό τραύμα στο κεφάλι από τσεκούρι, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.
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