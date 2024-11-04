Γαλλία: Επίθεση με τσεκούρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι – Τέσσερις τραυματίες

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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, από χτυπήματα με τσεκούρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Παρισιού, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Quatre personnes ont été blessées dont deux grièvement à coups de hache dans le RER E à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ce lundi matin, a appris l'#AFP de source policière pic.twitter.com/vVTOqIzjkZ November 4, 2024

Περίπου στις 08:00 τοπική ώρα στον σταθμό Οζουάρ-λα- Φεριέρ, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Παρισιού, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ πολλών ανθρώπων για άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Une bagarre s’est déroulée dans les transports en région parisienne sur le RER E en gare d’Ozoir-la-Ferrière. La police et les pompiers sont sur place, d’après le compte X du RER E. → https://t.co/b8J2GES5dL pic.twitter.com/PLYPAd1p66 — Le Figaro (@Le_Figaro) November 4, 2024

Ένα από τα θύματα έχει ακρωτηριασμένο χέρι και ένα άλλο φέρει ανοικτό τραύμα στο κεφάλι από τσεκούρι, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

⚡️4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, après avoir été attaquées à la hache en gare d'Ozoir-la-Ferrière (RER E). L’une des victimes a une main tranchée. Une autre a été touchée à la tête. Son cerveau est apparent. (@AmauryBrelet) pic.twitter.com/KyHP3bs1Am November 4, 2024

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