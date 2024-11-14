Αμαλιάδα: Αποκαλύψεις για το παρελθόν της Ειρήνης Μουρτζούκου – Κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το παρελθόν της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η 24χρονη από την Αμαλιάδα που πρωταγωνιστεί στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη, κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες.

Η εγκληματική οργάνωση, που αριθμούσε συνολικά 155 μέλη, λειτουργούσε από τα μέσα του 2022, με τα κέρδη της να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 24 άτομα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 670 περιπτώσεις απάτης σε όλη την Ελλάδα.

Το δίκτυο συντονιζόταν από έναν βασικό πυρήνα 25 ατόμων, ενώ υποστηριζόταν από περισσότερα από 130 περιφερειακά μέλη, που συμμετείχαν είτε μόνιμα είτε περιστασιακά.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Συγκεκριμένα, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε 11.970 ευρώ από μια 59χρονη γυναίκα στη Λήμνο τον Δεκέμβριο του 2021 και 3.000 ευρώ από μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Αρκαδία που μάζευε αυτά τα χρήματα για να επισκεφθεί την άρρωστη κόρη της.

Όλα συνέβησαν στις 16 Νοεμβρίου του 2023 στο Άστρος Αρκαδίας, ένα μήνα μετά το θάνατο του δεύτερου μωρού της Ειρήνης. Συγκατηγορούμενός της, κάλεσε μια ανυποψίαστη 70χρονη γυναίκα και συστήθηκε ως λογιστής της.

Με το πρόσχημα του επιδόματος «market pass» κατάφερε να την πείσει να πάει στο ΑΤΜ και με τους κωδικούς της να μεταφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ σε λογαριασμό που της υπέδειξε.

Μιλώντας στο ΜEGA, το δεύτερο θύμα της σπείρας τόνισε «Έγινε μια απάτη, μου απέσπασαν λεφτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω γιατί δεν ξέρω, μπορεί και να κινδυνεύω».

Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση των δραστών. Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχαν ένας άνδρας, η Ειρήνη και δύο ακόμη γυναίκες, μάνα και κόρη, που εκείνη την περίοδο φιλοξενούσαν την Ειρήνη στο σπίτι τους στον Πειραιά.

«Η Ειρήνη μου είπε θα σου βρω χρήματα»

Η 20χρονη και η μητέρα της εμφανίζονται ως μέλη της σπείρας, καθώς στο όνομα τους ανήκει ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον κατατέθηκαν τα χρήματα της απάτης. Η ίδια ισχυρίζεται στο Live News πως δεν είχε ιδέα για την παράνομη δραστηριότητα της Ειρήνης και πως απλά εμπιστεύτηκε την τότε συγκάτοικο της που της υποσχέθηκε ότι θα την βοηθούσε οικονομικά.

«Την είχα βάλει στο σπίτι μου την Ειρήνη και ήθελε να με βοηθήσει και ήθελε να πάρει την κάρτα μου. Εν τέλει την πήρε την κάρτα μου για να με βοηθήσει και καλά, να μας περάσουνε λεφτά για να με βοηθήσει στο θέμα οικονομικού γιατί εγώ τότε δεν δούλευα και την πήρε την κάρτα μου και με κορόιδευε εδώ και ένα μήνα ότι και καλά δεν μπορούνε να της βάλουνε λεφτά. Επειδή της είχα πει τα πάντα, την πήρε και λεφτά είχε πάρει και με είχε μπλέξει και έχω βγει χρεωμένη».

Από τις έρευνες της αστυνομίας, όμως, προκύπτει πως χωρίς την αρωγή της 20χρονης και της μητέρας της η τηλεφωνική απάτη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

«Η 20χρονη και η μητέρα της εν γνώσει τους συμμετείχαν στην απάτη έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού και εκτιμάται ότι χωρίς την συμμετοχή τους η εγκληματική ομάδα δεν θα έφτανε στο στόχο της», ανέφερε η έρευνα της αστυνομίας.

Η 20χρονη από την άλλη εμμένει στην αθωότητα της.

«Μου είχε πει ότι έχει έναν φίλο που και καλά είναι με κάρτες και παίρνεις λεφτά γι’ αυτό και το ένα και το άλλο. 13 στείλανε στη μάνα μου μήνυμα ότι έχει περαστεί τέτοιο ποσό (3.000 ευρώ). Πήγα στην αστυνομία τους είπα το τι έγινε. Αυτό, τελείωσε».

Απέσπασαν 12.000 ευρώ από οδοντίατρο

Μία 59χρονη οδοντίατρος περιγράφει πως παγιδεύτηκε από τη συμμορία που φέρεται να συμμετείχε και η Ειρήνη. «Στις 21 Δεκεμβρίου του 2021 έπεσα θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Με κάλεσε μία κυρία και μου είπε ότι είναι ανιψιά μιας φαρμακοποιού που ξέρω. Μου ζήτησε τον αριθμό της κάρτας για να μου περάσει τα χρήματα ηλεκτρονικά, της έδωσα το IBAN και επέμενε να της δώσω τον αριθμό της κάρτας. Εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της έδωσα αυτό που ζητούσε, δεν ένιωσα ότι κινδυνεύω από εκείνη που μου μιλούσε, ήταν όμως ενοχλητική».

«Στην συνέχεια άρχισαν να μου έρχονται μηνύματα στο κινητό, εκείνη μου μιλούσε συνεχώς και εγώ της έδινα τους 6ψηφίους κωδικούς που ερχόντουσαν με τα μηνύματα. Από περιέργεια όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, προσπάθησα να μπω στο e-banking, για να δω αν πέρασε τα χρήματα και δεν είχα πρόσβαση στον λογαριασμό μου. Μου είχαν αλλάξει τους κωδικούς και το username. Κάλεσα αμέσως την τράπεζα και μου είπαν ότι έγιναν 5 συναλλαγές, μου πήραν περίπου 12.000 ευρώ».

«Εγώ το όνομα της Ειρήνης το συνάντησα πρώτη φορά όταν μου ήρθε η κλήτευση για το δικαστήριο, ήταν μία από τους κατηγορούμενους. Δεν εμφανίστηκε όμως ποτέ στο δικαστήριο».

Οι αναφορές στην ΕΛ.ΑΣ. με την ετικέτα «Ειρήνη Μουρτζούκου»

2013: Η Ειρήνη σε ηλικία 13 ετών βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, δεμένη με ένα καλώδιο. Η ίδια κατήγγειλε ότι αλλοδαπός την παρέσυρε σε ερημική περιοχή, την τύλιξε με καλώδιο και τη θώπευσε στα γεννητικά όργανα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν κακώσεις.

Αύγουστος 2015: Ο πατέρας της 15χρονης τότε Ειρήνης δήλωσε την εξαφάνισή της. Η Ειρήνη εμφανίστηκε, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα ο πατέρας της δήλωσε ξανά την εξαφάνισή της.

«Έτσι με έμπλεξε στην απάτη»

Στο MEGA μίλησε γνωστή της Ειρήνης, η οποία περιέγραψε πώς η 24χρονη την έμπλεξε στις απάτες.

Όπως θα πει η γυναίκα, είχε φιλοξενήσει την Ειρήνη το 2023, μετά το θάνατο του παιδιού της, για μία εβδομάδα στο σπίτι της. Τότε η Ειρήνη της ζήτησε την κάρτα της κόρης της, με την πρόφαση πως ο πατέρας της ήθελε να της στείλει 50 ευρώ.

«Επειδή είμαι συνδικαιούχος πάω να ενημερωθώ για το υπόλοιπο του λογαριασμού και βλέπω μέσα -900 ευρώ περίπου. Λέω πως γίνεται αυτό, αφού λεφτά μέσα δεν είχε η κάρτα».

«Πάω στην τράπεζα, μου βγάζουν χαρτί που λέει πως έχουν παρθεί στον λογαριασμό της κόρης μου 4.000 ευρώ από κάποια κυρία από το Άστρο Κυνουρίας».

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