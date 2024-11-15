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15.11.2024 12:29

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τον γιούχαραν φοιτητές στο Μπέλφαστ – Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

15.11.2024 12:29
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Με γιουχαΐσματα «συνόδευσαν» φοιτητές την επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Πανεπιστήμιο Ulster του Μπέλφαστ.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, χαμογελώντας και χαιρετώντας τους φοιτητές.

Προφανώς το χαμόγελό του δεν ήταν… επαρκές για όλους, καθώς άρχισαν να ακούγονται γιουχαΐσματα και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και της Γάζας, καθώς και το «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Υπενθυμίζεται ότι παρά τους περιορισμούς του βασιλικού πρωτοκόλλου, ο Ουίλιαμ έχει αναφερθεί στον πόλεμο στη Γάζα, εκφράζοντας την επιθυμία να τερματιστούν το συντομότερο δυνατόν οι συγκρούσεις.

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