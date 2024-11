«Έρημη χώρα» και «17 κλωστές» στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Οι σειρές ελληνικής μυθοπλασίας «Έρημη χώρα» (ΕΡΤ) του Γιώργου Γκικαπέππα και «17 κλωστές» (Cosmote TV – προβάλλεται αυτό το διάστημα, από το Mega) των Σωτήρη Τσαφούλια, Μιρέλλας Παπαοικονόμου – Κάτιας Κισσονέργη (σενάριο) είναι μεταξύ των 10 της βραχείας λίστας που διεκδικούν το βραβείο «Best Finished TV Series in the CEE Award», δηλαδή της καλύτερης ολοκληρωμένης τηλεοπτικής σειράς σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στον διαγωνισμό «NEM Awards» (New Europe Market), τον ετήσιο ευρωπαϊκό θεσμό ο οποίος αναδεικνύει και βραβεύει τις αρτιότερες οπτικοακουστικές παραγωγές μυθοπλασίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής της Ε.Ε..

Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στις 11 Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή στο Ζάγκρεμπ στο πλαίσιο των τετραήμερων (9-12/12/2024) εκδηλώσεων της διοργάνωσης η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Creative Europe Media.

Το φεστιβάλ NEM Zagreb επικεντρώνεται στη δημιουργία περιεχομένου στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με χαμηλή παραγωγική ικανότητα.

Από την εναρκτήρια διοργάνωση του 2019, η αποστολή του NEM Zagreb είναι να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους Ευρωπαίους ιθύνοντες και σε εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιχειρηματικά σχήματα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε επίσης:

Mega: Κοντοζυγώνει η πρεμιέρα του γ’ κύκλου του «Maestro» – Παρέα με το Netflix (Video)

BBC: Τέλος εποχής για την εμβληματική «Match of the day» με την αποχώρηση του Γκάρι Λίνεκερ

ΣΚΑΪ: Με τον Στέφανο Κασσελάκη κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή «Prime time» και η Σία Κοσιώνη