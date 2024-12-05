search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:01
05.12.2024 21:01

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το πρώτο βίντεο με τον νεογέννητο γιο τους

05.12.2024 21:01
ARGRUROS_NIKA
NDP

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από τότε, που ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, έγιναν γονείς για πρώτη φορά και σήμερα το πρώτο βίντεο με τον νεογέννητο γιος τους δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Οι πρώτες οικογενειακές στιγμές όπως είναι λογικό είναι γεμάτες τρυφερότητα και χαρά.

Η Αλεξάνδρα Νίκα που είχε δημοσιεύσει φωτογραφία και με τα πατουσάκια του μωρού, τώρα επανήλθε με νέα ανάρτηση στο στόρι της στο Instagram με τον γιο της.

Στο βίντεο φαίνεται το κορμάκι του μωρού και από πίσω ακούγεται το τραγούδι «Can’t Take My Eyes Off You».

