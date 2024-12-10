search
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρισα: Οδηγός χωρίς δίπλωμα πέρασε δύο φορές με «κόκκινο» και παραβίασε 10 «STOP»

10.12.2024 13:04
peripoliko new
φωτογραφία αρχείου

Πανικός επικράτησε τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας (9/12) στην πόλη της Λάρισας, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών για έλεγχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει περιπετειώδης καταδίωξη.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο οδηγός, που δεν είχε άδεια οδήγησης, τράπηκε σε φυγή όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό του οχήματος να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια και 10 πινακίδες «STOP», ενώ κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε σθενάρα, απωθώντας αστυνομικό.

Τελικά ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς και παραπέμπεται στις εισαγγελικές αρχές.

