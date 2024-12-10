Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρισα: Οδηγός χωρίς δίπλωμα πέρασε δύο φορές με «κόκκινο» και παραβίασε 10 «STOP»

Πανικός επικράτησε τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας (9/12) στην πόλη της Λάρισας, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών για έλεγχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει περιπετειώδης καταδίωξη.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο οδηγός, που δεν είχε άδεια οδήγησης, τράπηκε σε φυγή όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό του οχήματος να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια και 10 πινακίδες «STOP», ενώ κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε σθενάρα, απωθώντας αστυνομικό.

Τελικά ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς και παραπέμπεται στις εισαγγελικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται τα πάντα και επικαλείται «ψυχικές ασθένειες» της συζύγου του

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τον Νίκο Σαργκάνη

Λασίθι: Τον έψαχναν ώρες, τον βρήκε νεκρό ο εργοδότης του