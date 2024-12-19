search
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2024 13:02

Greenpeace για πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα: Απειλή για το περιβάλλον τα παλιά δεξαμενόπλοια

19.12.2024 13:02
greenpeace_ena

Την Κυριακή, δύο δεξαμενόπλοια, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, βυθίστηκαν στο στενό του Κερτς, το οποίο συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια, που ήταν άνω των 50 ετών το καθένα, μετέφεραν μαζί 8.000 – 9.000 τόνους πετρελαιοειδών, σύμφωνα με αναφορές. 

Στις 17 Δεκεμβρίου, ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο, το Volgoneft-109, εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω διαρροής πετρελαιοειδών.

Το βράδυ της Τρίτης, το βαρύ μαζούτ από τα δεξαμενόπλοια που βυθίστηκαν την Κυριακή άρχισε να ξεβράζεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Αναφέρεται ότι περισσότεροι από 3.000 τόνοι ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα.

Οι ντόπιοι δημοσιεύουν ήδη δεκάδες βίντεο με κηλίδες από μαζούτ και πουλιά παγιδευμένα σε αυτό κατά μήκος της ακτής κοντά στην Ανάπα.

Προς το παρόν, λέγεται ότι το μήκος της ρύπανσης είναι τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα, από τη γέφυρα της Κριμαίας μέχρι την Ανάπα στην περιοχή του Κρασνοντάρ.

Αρκετές πόλεις έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει καταγραφεί ο θάνατος πτηνών εξαιτίας του μαζούτ.

Η Natalia Gozak, Διευθύντρια του ουκρανικού γραφείου της Greenpeace, δήλωσε: «Τα ατυχήματα με τα δύο δεξαμενόπλοια στο στενό του Κερτς, και τα δύο άνω των 50 ετών σύμφωνα με αναφορές, είναι σοβαρά.

Το μαζούτ που διαρρέει θέτει πλέον σε κίνδυνο το τοπικό οικοσύστημα. Το ατύχημα είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος: του ρωσικού στόλου.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτόν τον στόλο απαρχαιωμένων δεξαμενόπλοιων για να εξάγει αργό πετρέλαιο και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.»

Σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού γραφείου της Greenpeace, περί τα 170 ρωσικά απαρχαιωμένα, ανεπαρκώς ασφαλισμένα δεξαμενόπλοια, έχουν διαπλεύσει τη Γερμανική Βαλτική θάλασσα μεταφέροντας αργό πετρέλαιο.

Ένα ατύχημα στην περιοχή θα σημάνει μεγάλη οικολογική καταστροφή και σημαντική οικονομική ζημία.

Η έρευνα περιλαμβάνει και προσομοίωση διασποράς της πετρελαιοκηλίδας κατά μήκος της διαδρομής των δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά των γερμανικών ακτών, μέσω σημαντήρων εφοδιασμένων με πομπούς GPS

