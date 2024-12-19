Ο Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ σε… shutdown

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να απαλλαγεί από το ανώτατο όριο του χρέους, μια μέρα αφότου τάχθηκε κατά της συμφωνίας που επετεύχθη από νομοθέτες του Κογκρέσου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, ο Τραμπ είπε ότι η πλήρης απαλλαγή από το ανώτατο όριο του χρέους θα ήταν «το πιο έξυπνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει [το Κογκρέσο]. Θα το υποστήριζα πλήρως».

«Οι Δημοκρατικοί είπαν ότι θέλουν να το ξεφορτωθούν. Αν θέλουν να το ξεφορτωθούν, θα ηγηθώ της προσπάθειας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πρότεινε ότι το ανώτατο όριο του χρέους είναι μια έννοια χωρίς νόημα – και ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι θα συνέβαινε αν κάποια μέρα παραβιαζόταν – “μια καταστροφή ή ανούσιο” διερωτήθηκε.

«Δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα ψυχολογικό όριο», είπε.

Το ανώτατο όριο του χρέους είναι το όριο που θέτουν οι νομοθέτες που καθορίζει πόσα μπορεί να δανειστεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Δεν επιτρέπει καμία νέα δαπάνη.

Στην έκκλησή του την Τετάρτη προς τους Ρεπουμπλικάνους να εγκαταλείψουν το διαπραγματευόμενο δικομματικό νομοσχέδιο για τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες, ο Τραμπ ζήτησε επίσης από τους νομοθέτες να αυξήσουν το ανώτατο όριο του χρέους – κάτι που δεν ήταν στο τραπέζι.

Το Κογκρέσο αύξησε τελευταία φορά το ανώτατο όριο του χρέους τον Ιούνιο του 2023, αναστέλλοντάς το έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Συνήθως, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει την προθεσμία χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα για να αγοράσει περισσότερο χρόνο για τους νομοθέτες για να το αντιμετωπίσουν.

Πριν οι νομοθέτες εγκρίνουν την τελευταία αύξηση, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια δήλωση προειδοποιώντας για τις συνέπειες της αποτυχίας άρσης της και της αθέτησης του χρέους της χώρας, λέγοντας ότι μια χρεοκοπία «πιθανώς θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην οικονομία των ΗΠΑ». Η δήλωση ανέφερε ότι οι αναλύσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων και εξωτερικών ερευνητών έδειξαν ότι εάν η κυβέρνηση αθετήσει τις υποχρεώσεις της, «η οικονομία θα αντιστραφεί γρήγορα, με το βάθος των ζημιών να εξαρτάται από το πόσο κράτησε η παραβίαση».

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στην εξουσία, υπέγραψε νόμο τρεις φορές για την άρση των ανώτατων ορίων. Είχε επίσης διατυπώσει την ιδέα της κατάργησης του ανώτατου ορίου του χρέους όταν ήταν στον Λευκό Οίκο.

Το νομοσχέδιο της Βουλής έχει 55 συνυποστηρικτές, όλοι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένης της πρώην προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος κι ο εκλεγμένος αντιπρόεδρός του Τζ. Ντ. Βανς τάχθηκαν τόνισαν πως οποιαδήποτε παραχώρηση στους Δημοκρατικούς θα ισοδυναμούσε με «προδοσία της χώρας μας» κι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πρέπει να αφεθούν να εκφοβιστούν από την απειλή της παράλυσης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, του περίφημου shutdown.

«Θα έπρεπε να υιοθετήσουμε απλοποιημένο κείμενο για τις δαπάνες που δεν θα δίνει (…) στους Δημοκρατικούς όλα όσα θέλουν», αναφέρει η ανακοίνωση των δυο ανδρών, που θα αναλάβουν την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, παρουσίασε προχθές Τρίτη συμφωνία έκτασης 1.500 σελίδων που προέκυψε έπειτα από διαπραγμάτευση με τους Δημοκρατικούς. Το κείμενο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση 100 δισεκ. δολαρίων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που ήθελε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 10 δισεκ. δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια σε αμερικανούς αγρότες — όπως και κονδύλια για αυξήσεις μισθών των μελών του ομοσπονδιακού Κογκρέσου.

Αν εγκριθεί, το κείμενο θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους ως τα μέσα Μαρτίου, αποτρέποντας το shutdown πριν από την προθεσμία.

Αν όχι, οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών, με εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς να τίθενται σε τεχνική ανεργία, την καταβολή επιδομάτων και διαφόρων κοινωνικών βοηθημάτων να αναστέλλεται, βρεφονηπιακούς σταθμούς να κλείνουν και καίριας σημασίας υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος του εναέριου χώρου, να διακόπτονται.

Κατάσταση που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα και τεράστια λαϊκή δυσαρέσκεια, παραμονές των εορτών του τέλους του έτους.

Πάντως, αφού δημοσιοποιήθηκε η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν τα δυο κόμματα στο Κογκρέσο, πολιτικοί προσκείμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ, εξεγέρθηκαν εναντίον αυτών που χαρακτηρίζουν παράλογες σπατάλες.

Ο ρόλος του Μασκ

Όπως ο Έλον Μασκ, που ονομάστηκε επικεφαλής επιτροπής που θα προωθήσει δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες: επιτέθηκε στο κείμενο με αναρτήσεις κατά ριπάς στο X, ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

«Σκοτώστε αυτό το νομοσχέδιο», έγραψε επανειλημμένα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Οποιοδήποτε μέλος της Βουλής ή της Γερουσίας ψηφίσει υπέρ αυτού του σκανδαλώδους σχεδίου (δημοσίων) δαπανών αξίζει να ηττηθεί στις (ενδιάμεσες) εκλογές σε δυο χρόνια», πέταξε ο ιδιοκτήτης εταιρειών όπως οι Tesla και SpaceX.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική της Μασαχουσέτης, ανήρτησε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Πέμπτης ότι συμφωνεί με την έκκληση του Τραμπ να καταργηθεί το ανώτατο όριο χρέους.

«Συμφωνώ με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ ότι το Κογκρέσο πρέπει να τερματίσει το όριο χρέους και να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά με ομηρία», έγραψε.

