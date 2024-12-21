Οι ΗΠΑ γλίτωσαν το shutdown – Πέρασε στο παρά πέντε το νομοσχέδιο

Το shutdown των Χριστουγέννων δεν θα συμβεί: η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε λίγο νωρίτερα νομοσχέδιο που έχει στόχο να αποτρέψει την οικονομική παράλυση της χώρας λίγο πριν τις γιορτές, κάτι που θα ωθούσε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους και θα προκαλούσε την αναστολή της λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε μετά τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), όταν εξέπνεε η προθεσμία για να υπάρξει συμφωνία για την παράταση της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους. Ωστόσο η υπηρεσία του Λευκού Οίκου αρμόδια για να κηρύξει κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης, “shutdown”, δεν το έπραξε καθώς επέκειτο η ψηφοφορία στη Γερουσία.

«Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Αμερική και τους Αμερικανούς», δήλωσε ικανοποιημένος ο Τσακ Σούμερ επικεφαλής των Δημοκρατικών, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών θα έθετε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, θα οδηγούσε σε πάγωμα της καταβολής επιδομάτων και στο κλείσιμο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των αερομεταφορών.

Κατάσταση που θα προκαλούσε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια παραμονές Χριστουγέννων.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τρόμος σε αγορά του Μαγδεμβούργου: Ποιος είναι 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός που σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο άτομα και τραυμάτισε άλλα 68 (Videos)

Οι ΗΠΑ αίρουν την επικήρυξη των 10 εκατ. δολαρίων για το «κεφάλι» του Αλ Τζολάνι