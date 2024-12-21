search
21.12.2024 07:43

Οι ΗΠΑ γλίτωσαν το shutdown – Πέρασε στο παρά πέντε το νομοσχέδιο

21.12.2024 07:43
trump 9987- new

Το shutdown των Χριστουγέννων δεν θα συμβεί: η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε λίγο νωρίτερα νομοσχέδιο που έχει στόχο να αποτρέψει την οικονομική παράλυση της χώρας λίγο πριν τις γιορτές, κάτι που θα ωθούσε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους και θα προκαλούσε την αναστολή της λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε μετά τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), όταν εξέπνεε η προθεσμία για να υπάρξει συμφωνία για την παράταση της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους. Ωστόσο η υπηρεσία του Λευκού Οίκου αρμόδια για να κηρύξει κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης, “shutdown”, δεν το έπραξε καθώς επέκειτο η ψηφοφορία στη Γερουσία.

«Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Αμερική και τους Αμερικανούς», δήλωσε ικανοποιημένος ο Τσακ Σούμερ επικεφαλής των Δημοκρατικών, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών θα έθετε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, θα οδηγούσε σε πάγωμα της καταβολής επιδομάτων και στο κλείσιμο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των αερομεταφορών.

Κατάσταση που θα προκαλούσε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια παραμονές Χριστουγέννων.

