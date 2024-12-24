Ελβετία: Πρωταθλήτρια και μέλος της εθνικής snowboard σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα

Η Σόφι Χέντιγκερ, μέλος της εθνικής ομάδας snowboard cross (χιονοσανίδα) της Ελβετίας σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο ορεινό θέρετρο Αρόσα στα ανατολικά της χώρας.

Η Χέντιγκερ, 26 ετών, παγιδεύτηκε στη χιονοστιβάδα στο Αρόσα, που βρίσκεται δυτικά του Νταβός, τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία σκι της Ελβετίας.

«Είμαστε άφωνοι και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια», δήλωσε ο διευθύνων της ομοσπονδίας Γουόλτερ Ρέουσερ.

Η Χέντιγκερ εξασφάλισε τις δύο πρώτες της θέσεις στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη σεζόν 2023-24 και συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στην Κίνα.

