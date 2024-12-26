Taste Atlas: «Βασιλιάς» των Χριστουγέννων τα μελομακάρονα – Τα καλύτερα γλυκά της Ευρώπης

Μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα από τον διεθνή γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas, καθώς ένα ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό ψηφίστηκε το καλύτερο στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τα μελομακάρονα, το τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο κέρασμα που οι περισσότεροι τα λατρεύουν.

Το Taste Atlas παρουσίασε ανήμερα Χριστούγεννα τη λίστα με το διάσημο γλυκό να λαμβάνει 4,4/5 αστέρια και να σκαρφαλώνει στην υψηλότερη θέση στα γλυκά των γιορτινών ημερών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον διεθνή γαστρονομικό οδηγό, «αν και πιστεύεται ότι προέρχονται από την αρχαία Φοινίκη, τα μελομακάρονα είναι σήμερα ένα τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο κέρασμα. Αυτά τα νόστιμα σιμιγδαλένια μπισκότα αρωματίζονται παραδοσιακά με μέλι, ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα και άλλα μπαχαρικά, ελαιόλαδο και κονιάκ.

Αμέσως μετά το ψήσιμο, τα μελομακάρονα περιχύνονται με σιρόπι μελιού και στη συνέχεια πασπαλίζονται με αλεσμένα καρύδια. Αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι μια άλλη εκδοχή ακούει στο όνομα “Φοινίκια” πρόκειται για ένα ελαφρώς διαφορετικό επιδόρπιο, που τηγανίζεται περιστασιακά και σερβίρεται χωρίς καρύδια, σήμερα και τα δύο ονόματα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά».

Πάντως «μοιράζονται» την πρώτη θέση με τον μπακλαβά, που ωστόσο αναφέρεται ως γλυκό της Τουρκίας.

Ένα άλλο ελληνικό έδεσμα βρίσκεται στη λίστα και δεν είναι άλλο από την καρυδόπιτα, με βαθμολογία 3,8.

Το χαρακτηριστικό γλυκό της Βερόνα, το παντόρο συγκεντρώνει βαθμολογία 4,1/5 ενώ το πανετόνε 3,7/5. Ο Γαλλικός κλασσικός χριστουγεννιάτικος κορμός έλαβε βαθμολογία 3,9 ενώ η βρετανική πουτίγκα μόλις 2,9.

