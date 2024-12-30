Γιάννης Σμαραγδής: Απαντά για τον «Καποδίστρια» – «Η πρόσκληση δεν απευθύνεται στην κυρία Ακρίτα αλλά στους Έλληνες που αγαπούν την πατρίδα..» (Video)

Σε νέα κόντρα βρίσκονται Γιάννης Σμαραγδής και Έλενα Ακρίτα με αφορμή την ταινία «Καποδίστριας», τα γυρίσματα της οποίας -όπως έχει γίνει γνωστό- σταμάτησαν λόγω έλλειψης χρημάτων.

«Ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον περασμένο Νοέμβριο. Περιμέναμε, ωστόσο, από κάποιες μεριές χρήματα, τα οποία δεν ήρθαν, και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια παύση, μέχρι να βρούμε τα χρήματα για να συνεχίσουμε» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Στο site της παραγωγής της ταινίας ζητείται, πλέον, να γίνουν δωρεές, καθώς από τα 5,5 εκ. δολάρια που είναι ο προϋπολογισμός για το κόστος του «Καποδίστρια», υπολείπεται 1,5 εκ. ώστε να ολοκληρωθεί η ταινία.

Αυτό, ωστόσο, προκάλεσε την οργή της Έλενας Ακρίτα η οποία με μια ανάρτησή της στα social media ξεσπά για το γεγονός ότι «ο Έλληνας καλείται να δώσει το υστέρημά του ώστε να ολοκληρωθεί μια ταινία».

«Ε δεν είμαστε καλά. Να κάνουμε λέει δωρεά για να γυρίσει ο Σμαραγδής τον Καποδίστρια. Το βρήκα στα μέιλ μου και δεν πίστευα στα μάτια μου. Σε μια χώρα με τόσες ανάγκες, πού να δώσει ο Έλληνας το υστέρημά του; Στην ταινία του Σμαραγδή. Ε δεν είμαστε καθόλου καλά» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Δίνοντας τη δική του απάντηση, μέσα από την εκπομπή Πρωινό, ο Γιάννης Σμαραγδής τονίζει ότι «η πρόσκληση αυτή δεν απευθύνεται στην Έλενα Ακρίτα», επισημαίνοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια βρίσκεται «απέναντί» του.

«Δεν απευθύνεται η πρόσκληση αυτή στην κα Ακρίτα. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται στους Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα και τον πολιτισμό της χώρας. Δεν ξέρω πού ανήκει η κα Ακρίτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται απέναντί μου.

Προσωπικά δεν την γνωρίζω, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ ούτε έχουμε μιλήσει. Στην προηγούμενη μου ταινία, στον “Καζαντζάκη”, η κα Ακρίτα είχε γράψει, χωρίς να έχει δει την ταινία, ότι ο Σμαραγδής λέει καλά λόγια για την ταινία “Καζαντζάκης” επειδή δεν την έχει δει.

Οι άνθρωποι γενικά είναι σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτούς που ξυπνάνε το πρωί και σκέφτονται πώς θα κάνουν ένα καλό στους άλλους ανθρώπους και σε αυτούς που παίρνουν χαρά ξεκινώντας το πρωί να κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Άνθρωποι που δημιουργούν στην Ελλάδα βρίσκονται στοχοποιημένοι πάντα από κάποιους» είπε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Squid Game: Αντιδράσεις για τη νέα σεζόν – «Γιατί έβαλαν άνδρα να υποδυθεί μια τρανς γυναίκα;» (Video)

Το νέο τηλεπαιχνίδι γνώσεων που ενισχύει το πρόγραμμα του Star

Ματίνα Παγώνη: «Ήμουν περιζήτητη στις εκπομπές λόγω πανδημίας» (Video)