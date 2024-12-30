search
Η ταινία για τη ζωή του Καποδίστρια δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας μιας υπογραφής – Η καταγγελία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή (video)

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, αποκάλυψε πως η ταινία για την ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια δεν έγινε ποτέ εξαιτίας μιας τυπικής υπογραφής που δεν μπήκε ποτέ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αν και η ταινία είχε εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αυτή η χρηματοδότησης δεν έγινε ποτέ εξαιτίας αυτού.

«Εκανα προσπάθειες να ξεπεραστεί το πρόβλημα, αλλά με κορόιδεψαν. Εψαξα να βρω γιατί δεν έβαλαν υπογραφή. Δεν έβγαλα άκρη. Ηταν παράλογο αυτό που έγινε. Για μία εθνική ταινία. Για τον Καποδίστρια, που το οφείλουμε όλοι. Πατάμε πάνω στα χρήματα που είχε υπογράψει ο πρώην περιφερειάρχης (αναφέρεται στον Γ. Πατούλη), αλλά πέρυσι το υπ. Ανάπτυξης με τον Αδ. Γεωργιάδη και τον υφ. κ. Παπαθανάση, δεν έβαλαν την υπογραφεί. Συνάντησα τον κ. Παπαθανάση και μου είπε ότι θα το δούμε. Πέρασε ένας χρόνος»… είπε ο σκηνοθέτης σε τηλεοπτικό σταθμό της Κρήτης.

Η είδηση ότι η παραγωγή διεκόπη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο.

Η ταινία είχε προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, ενώ στο καστ συμμετέχουν ο Αντώνης Μυριαγκός και οι Μάξιμος Μουμούρης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Τάσος Χαλκιάς, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος κ.α..

