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30.12.2024 17:17

Πάτρα: Βυτιοφόρο «μπούκαρε» μέσα σε σπίτι – Λίγο νωρίτερα είχε πάρει σβάρνα ένα μηχανάκι

30.12.2024 17:17
patra
flamis

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Ένα βυτιοφόρο «καρφώθηκε» στην μάντρα ενός σπιτιού στην Πάτρα σοκάροντας τους κατοίκους στην οδό Αθηνών και Λευκωσίας αφού νωρίτερα είχε πάρει σβάρνα και ένα μηχανάκι.

Το βυτιοφόρο που μετέφερε λάδι καβάλησε το πεζοδρόμιο πλάτους 3 μέτρων, γκρέμισε τον μαντρότοιχο, διέλυσε τα κάγκελα και βρέθηκε… μέσα στην αυλή του σπιτιού στην Πάτρα.

Εκείνη τη στιγμή, ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος έξω ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο.

Όπως αναφέρει ο flamis.gr, ο Σέρβος οδηγός του βυτιοφόρου ερχόταν από την οδό Έλληνος Στρατιώτου, έστριψε στη Λευκωσίας για να βγει στην Αθηνών και να φτάσει στην Εθνική οδό.

Στο διάβα του, όχι μόνο μπήκε στο σπίτι, αφού έχασε τον έλεγχο στη στροφή, αλλά είχε παρασύρει και ένα… μηχανάκι στο ύψος της οδού Έλληνος Στρατιώτου.

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