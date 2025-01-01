search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2025 20:10

Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή 50χρονη γυναίκα στη θάλασσα

01.01.2025 20:10
ekav limani – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στη θάλασσα κοντά στο Κιάτο, στη Νεράτζα Κορινθίας.

Η 50χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από περαστικούς που βρέθηκαν στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από το Κιάτο.

Η σορός της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με το Κorinthostv.gr η γυναίκα έμενε μόνη της στην περιοχή. Από τη Λιμενική Αρχή Κιάτου που διενεργεί την προανάκριση, δόθηκε εντολή για νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: «Μαρθουλίνι μου, φως της ζωής μου δεν ξεχνάμε»

Αγρίνιο: Θλίψη για τον 28χρονο που πέθανε μετά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι – «Μούδιασε το χέρι του και σωριάστηκε»

Κορωπί: Αυτοκίνητο έπεσε σε παρκαρισμένο όχημα και ξερίζωσε δέντρο κοντά στην κεντρική πλατεία (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

porsche_1103_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche παύει να προσμετράται στο σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου VW και συνεργάζεται με την κινεζική Xpeng

oukrania-ipa-askisi-drones-germania-8
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία – Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

vasilaki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη, εσπασε επίδοση που κρατούσε 16 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:16
thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

porsche_1103_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche παύει να προσμετράται στο σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου VW και συνεργάζεται με την κινεζική Xpeng

1 / 3