Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή 50χρονη γυναίκα στη θάλασσα

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Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στη θάλασσα κοντά στο Κιάτο, στη Νεράτζα Κορινθίας.

Η 50χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από περαστικούς που βρέθηκαν στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από το Κιάτο.

Η σορός της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με το Κorinthostv.gr η γυναίκα έμενε μόνη της στην περιοχή. Από τη Λιμενική Αρχή Κιάτου που διενεργεί την προανάκριση, δόθηκε εντολή για νεκροψία – νεκροτομή.

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