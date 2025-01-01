Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή 50χρονη γυναίκα στη θάλασσα

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Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στη θάλασσα κοντά στο Κιάτο, στη Νεράτζα Κορινθίας.
Η 50χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από περαστικούς που βρέθηκαν στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από το Κιάτο.
Η σορός της παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με το Κorinthostv.gr η γυναίκα έμενε μόνη της στην περιοχή. Από τη Λιμενική Αρχή Κιάτου που διενεργεί την προανάκριση, δόθηκε εντολή για νεκροψία – νεκροτομή.
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