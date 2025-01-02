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02.01.2025 07:47

Φιλοθέη: Διάρρηξη με λεία «μαμούθ» σε βίλα που μένει γόνος επιχειρηματικής οικογένειας

02.01.2025 07:47
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Μια μεγάλη κλοπή που σημειώθηκε μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα, στις 26 Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε όταν η ιδιοκτήτρια επέστρεψε στο σπίτι της μετά τις διακοπές και διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα κλοπής.

Άγνωστοι ξήλωσαν το χρηματοκιβώτιο της γυναίκας που είναι γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και απέσπασαν το πολύτιμο περιεχόμενό του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές αυτό περιείχε περίπου 30.000 – 40.000 ευρώ και κοσμήματα, τιμαλφή και ρολόγια αξίας 1.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλεξαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καθώς και γενετικό υλικό και διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:12
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