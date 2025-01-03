Ζάμπια: Χειροπέδες σε μεθυσμένο αστυνομικό που απελευθέρωσε 13 κρατούμενους ενόψει… Πρωτοχρονιάς

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Ένας μεθυσμένος αστυνομικός στη Ζάμπια απελευθέρωσε 13 κρατούμενους, που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για επίθεση, ληστεία και διάρρηξη προκειμένου να γιορτάσουν ελεύθεροι την Πρωτοχρονιά!

Ο Titus Phiri, επιθεωρητής της αστυνομίας της Λουσάκα, πρωτεύουσας της Ζάμπια, συνελήφθη μετά την απελεύθερωση των κρατουμένων, για τη σύλληψη των οποίων οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας ο Phiri ήταν «σε κατάσταση μέθης, όταν απέσπασε διά της βίας τα κλειδιά των κελιών» του αστυνομικού τμήματος Leonard Cheelo από μία αστυφύλακα την παραμονή της Πρωτροχρονιά.

Στη συνέχεια «άνοιξε τα κελιά στην ανδρική και γυναικεία πτέρυγα κι έδωσε οδηγίες στους υπόπτους να φύγουν, λέγοντάς τους ότι είναι ελεύθεροι να περάσουν στο νέο έτος».

«Από τους 15 υπόπτους, που ήταν υπό κράτηση, οι 13 δραπέτευσαν. Μετά το συμβάν, ο αστυνομικός εγκατέλειψε το αστυνομικό τμήμα», πρόσθεσε.

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