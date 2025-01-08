Έξι στις δέκα θέσεις τηλεθέασης του ημερήσιου Top 10 κατελήφθησαν, χθες, από επαναλήψεις εκπομπών.

Τα περισσότερα βλέμματα αυτή τη φορά συγκέντρωσε το σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και στην αμέσως επόμενη θέση από εκείνη της κορυφής, υποχώρησε το «Παρα πέντε».

Ο γενικός δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, όπως προκύπτει από την συγκριτική παρατήρηση δεδομένων, της προχθεσινής ημέρας.

Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα αναδείχθηκε από τους τηλεθεατές, το επαναληπτικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης», με το «Deal» να διαμορφώνει το «καρέ» των κορυφαίων επιλογών.

Στη μέση την δημοφιλέστερης δεκάδας δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων- Alpha και Mega,αντιστοίχως- και σαν από τις μέρες του καλοκαιριού στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης θέση εξασφάλισε επαναληπτικό επεισόδιο της δραματοποιημένης σειράς ριάλιτι «Οικογενειακές υποθέσεις».

Διαβάστε επίσης:

«Λυπούμαστε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», λένε οι αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 25χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

SOS εκπέμπει η Σύμη: Χωρίς γιατρούς το νησί των 3.000 κατοίκων – «Το κράτος αδιαφορεί» λέει ο δήμαρχος