search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:01
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2025 19:46

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Τρίτη (7/1)

08.01.2025 19:46
to_soi_sou

Έξι στις δέκα θέσεις τηλεθέασης του ημερήσιου Top 10 κατελήφθησαν, χθες, από επαναλήψεις εκπομπών.

Τα περισσότερα βλέμματα αυτή τη φορά συγκέντρωσε το σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και στην αμέσως επόμενη θέση από εκείνη της κορυφής, υποχώρησε το «Παρα πέντε».

Ο γενικός δείκτης της Nielsen κινήθηκε ανοδικά, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, όπως προκύπτει από την συγκριτική παρατήρηση δεδομένων, της προχθεσινής ημέρας.

Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα αναδείχθηκε από τους τηλεθεατές, το επαναληπτικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης», με το «Deal» να διαμορφώνει το «καρέ» των κορυφαίων επιλογών.

Στη μέση την δημοφιλέστερης δεκάδας δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων- Alpha και Mega,αντιστοίχως- και σαν από τις μέρες του καλοκαιριού στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης θέση εξασφάλισε επαναληπτικό επεισόδιο της δραματοποιημένης σειράς ριάλιτι «Οικογενειακές υποθέσεις».

Διαβάστε επίσης:

«Λυπούμαστε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», λένε οι αστυνομικοί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 25χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

SOS εκπέμπει η Σύμη: Χωρίς γιατρούς το νησί των 3.000 κατοίκων – «Το κράτος αδιαφορεί» λέει ο δήμαρχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

guilfoyle_pierrakakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

ford-eu-ranger-EV-Range-16×9-2160×1215-feature.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:01
tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

1 / 3