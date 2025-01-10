Γερμανία: Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ένα δεξαμενόπλοιο που έπλεε ακυβέρνητο στη Βαλτική

Οι γερμανικές αρχές οργάνωσαν μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Βαλτική Θάλασσα για να βοηθήσουν ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο, σύμφωνα με το Βερολίνο, ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για την εξαγωγή του πετρελαίου της, παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Το δεξαμενόπλοιο Eventin, μήκους 274 μέτρων, με σημαία Παναμά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και για μερικές ώρες έπλεε ακυβέρνητο, «με χαμηλή ταχύτητα, αδυνατώντας να κάνει μανούβρες» στα βόρεια του Ρούγκεν, ανέφερε το γερμανικό κέντρο διαχείρισης θαλάσσιων επειγόντων περιστατικών.

Η Γερμανία έστειλε αρχικά δύο σκάφη, μεταξύ των οποίων ένα ρυμουλκό, που ακινητοποίησαν το Eventin. Στη συνέχεια στάλθηκαν στην περιοχή άλλα δύο ρυμουλκά.

Τα 24 μέλη του πληρώματος δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το σκάφος.

Το γερμανικό κέντρο διαχείρισης ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή του ότι αποφασίστηκε να σταλούν με ελικόπτερο στο δεξαμενόπλοιο τέσσερις «ειδικοί στη ρυμούλκηση», που θα το βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί αφού προσδεθεί στα τρία ρυμουλκά. «Αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ» ενώ τα κύματα φτάνουν ήδη σε ύψος τα 2,5 μέτρα», εξήγησε.

Ένα αεροπλάνο που πέταξε πάνω από την περιοχή δεν εντόπισε κάποια διαρροή πετρελαίου.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «θέτει σε κίνδυνο» την ευρωπαϊκή ασφάλεια «όχι μόνο με τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας (…) αλλά και με τα σάπια πετρελαιοφόρα της».

«Χρησιμοποιώντας (…) έναν στόλο σκουριασμένων πετρελαιοφόρων, ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν, όχι μόνο παρακάμπτει τις κυρώσεις αλλά κάνει και ό,τι καλύτερο μπορεί για να σταματήσει ο τουρισμός στη Βαλτική Θάλασσα», στην περίπτωση οικολογικής καταστροφής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την οργάνωση Greenpeace, στο Eventin, που κατευθυνόταν στην Αίγυπτο, έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν τεχνικά προβλήματα. Το πλοίο περιλαμβάνεται στη λίστα της οργάνωσης με τα 192 «πιο επικίνδυνα δεξαμενόπλοια του κόσμου».

«Τα πλοία του ρωσικού στόλου-φάντασμα απειλούν καθημερινά τις ακτές της Βαλτικής», σχολίασε ο Τίλο Μάακ, θαλάσσιος βιολόγος που εργάζεται για την Greenpeace.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Φοιτητής έβαλε στο στόμα του ποντίκι, το μάσησε μέχρι να πεθάνει και τελικά το έφαγε για να πάρει… likes στα social media

Ο Τραμπ σνόμπαρε την φον ντερ Λάιεν, δεν την κάλεσε στη ορκωμοσία του

Νέα Ορλεάνη: Δραματικό βίντεο δείχνει ανταλλαγή πυρών της αστυνομίας με τον δράστη του μακελειού