search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2025 23:11

Γερμανία: Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ένα δεξαμενόπλοιο που έπλεε ακυβέρνητο στη Βαλτική

10.01.2025 23:11
EVENTIN
AP

Οι γερμανικές αρχές οργάνωσαν μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Βαλτική Θάλασσα για να βοηθήσουν ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο, σύμφωνα με το Βερολίνο, ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για την εξαγωγή του πετρελαίου της, παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Το δεξαμενόπλοιο Eventin, μήκους 274 μέτρων, με σημαία Παναμά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και για μερικές ώρες έπλεε ακυβέρνητο, «με χαμηλή ταχύτητα, αδυνατώντας να κάνει μανούβρες» στα βόρεια του Ρούγκεν, ανέφερε το γερμανικό κέντρο διαχείρισης θαλάσσιων επειγόντων περιστατικών.

Η Γερμανία έστειλε αρχικά δύο σκάφη, μεταξύ των οποίων ένα ρυμουλκό, που ακινητοποίησαν το Eventin. Στη συνέχεια στάλθηκαν στην περιοχή άλλα δύο ρυμουλκά.

Τα 24 μέλη του πληρώματος δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το σκάφος.

Το γερμανικό κέντρο διαχείρισης ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή του ότι αποφασίστηκε να σταλούν με ελικόπτερο στο δεξαμενόπλοιο τέσσερις «ειδικοί στη ρυμούλκηση», που θα το βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί αφού προσδεθεί στα τρία ρυμουλκά. «Αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ» ενώ τα κύματα φτάνουν ήδη σε ύψος τα 2,5 μέτρα», εξήγησε.

Ένα αεροπλάνο που πέταξε πάνω από την περιοχή δεν εντόπισε κάποια διαρροή πετρελαίου.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «θέτει σε κίνδυνο» την ευρωπαϊκή ασφάλεια «όχι μόνο με τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας (…) αλλά και με τα σάπια πετρελαιοφόρα της».

«Χρησιμοποιώντας (…) έναν στόλο σκουριασμένων πετρελαιοφόρων, ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν, όχι μόνο παρακάμπτει τις κυρώσεις αλλά κάνει και ό,τι καλύτερο μπορεί για να σταματήσει ο τουρισμός στη Βαλτική Θάλασσα», στην περίπτωση οικολογικής καταστροφής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την οργάνωση Greenpeace, στο Eventin, που κατευθυνόταν στην Αίγυπτο, έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν τεχνικά προβλήματα. Το πλοίο περιλαμβάνεται στη λίστα της οργάνωσης με τα 192 «πιο επικίνδυνα δεξαμενόπλοια του κόσμου».

«Τα πλοία του ρωσικού στόλου-φάντασμα απειλούν καθημερινά τις ακτές της Βαλτικής», σχολίασε ο Τίλο Μάακ, θαλάσσιος βιολόγος που εργάζεται για την Greenpeace.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Φοιτητής έβαλε στο στόμα του ποντίκι, το μάσησε μέχρι να πεθάνει και τελικά το έφαγε για να πάρει… likes στα social media

Ο Τραμπ σνόμπαρε την φον ντερ Λάιεν, δεν την κάλεσε στη ορκωμοσία του

Νέα Ορλεάνη: Δραματικό βίντεο δείχνει ανταλλαγή πυρών της αστυνομίας με τον δράστη του μακελειού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης»

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

emily-in-paris
MEDIA

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:24
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης»

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

1 / 3