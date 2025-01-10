search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:40
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2025 14:50

Ποιο τυρί βελτιώνει τη μνήμη και «προστατεύει» από την άνοια

10.01.2025 14:50
tyri-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μπορεί ένα τυρί να κρύβει το κλειδί για καλύτερη μνήμη; Διόλου απίθανο, εάν ισχύουν και στους ανθρώπους όσα ανακάλυψαν σε ποντίκια επιστήμονες από την Ιαπωνία.

Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε προσφάτως στην ιατρική επιθεώρηση Neuroscience Research, οι επιστήμονες εξέτασαν πως το διάσημο γαλλικό τυρί καμαμπέρ (camembert) και τα λιπαρά που περιέχει επηρεάζουν τη μνήμη των τρωκτικών.

Η επιλογή του τυριού δεν ήταν τυχαία. Προγενέστερες μελέτες είχαν δείξει ότι οι ηλικιωμένοι που το καταναλώνουν συστηματικά έχουν αυξημένα επίπεδα μιας ουσίας στο αίμα που επιβραδύνει την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.

Το καμαμπέρ παράγεται από γάλα που ζυμώνεται με μύκητες λευκής μούχλας (Penicillium camemberti), γράφουν οι ερευνητές. Η ζύμωση οδηγεί στη δημιουργία νέων μορίων, τα οποία δεν υπάρχουν στο αρχικό προϊόν (δηλαδή στο γάλα).

Έτσι, στο τυρί που έχει υποστεί ζύμωση, πιστεύεται ότι υπάρχουν δραστικές ουσίες που βελτιώνουν τη νοητική λειτουργία. Ωστόσο έως πρότινος δεν είχε αποσαφηνιστεί ποιες μπορεί να είναι αυτές.

Η εξεύρεσή τους όμως είναι σημαντική. Η άνοια αρχίζει με την ήπια νοητική διαταραχή (MCI), μία κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η καθημερινή πρόσληψη των κατάλληλων συστατικών από τα τρόφιμα, μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό και τα γαλακτοκομικά ανήκουν στα τρόφιμα που ενδέχεται να δρουν προστατευτικά, σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες.

Η νέα έρευνα

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι επιστήμονες αποφάσισαν να εξετάσουν εάν το καμαμπέρ μπορεί να επηρεάσει τις νοητικές λειτουργίες και ποια είναι τα ωφέλιμα συστατικά του.

Η έρευνά τους πραγματοποιήθηκε σε αρσενικά ποντίκια. Οι ερευνητές τα χώρισαν σε δύο ομάδες και άρχισαν να τους παρέχουν μία διατροφή πλούσια σε λιπαράΗ συνεχής κατανάλωση αυτού του είδους της διατροφής, οδηγεί σε έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.

Στα μισά ποντίκια, όμως, οι ερευνητές έδιναν επίσης το τυρί. Ύστερα από μερικές μέρες εξέτασαν πόσο εύκολο ήταν στα τρωκτικά να εντοπίζουν και να θυμούνται αντικείμενα και τον χώρο όπου βρίσκονται.

Όπως διαπίστωσαν, η χορήγηση του καμαμπέρ είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους, παρά την πλούσια σε λιπαρά διατροφή.

Και μεμονωμένες ουσίες

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις ορισμένων ουσιών (λέγονται αμίδιαπου παράγονται κατά την ζύμωση του καμαμπέρ. Οι ουσίες αυτές ήταν η μυρισταμίδη (myristamide), η ολεαμίδη (oleamide) και το στεαραμίδιο (stearamide).

Η συμπεριφορά των ποντικιών έδειξε ότι η μυρισταμίδη βελτίωνε τις νοητικές λειτουργίες τους. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν πως το επιτυγχάνει αυτό, διεγείροντας τα επίπεδα μιας βασικής πρωτεΐνης (λέγεται BDNF) που παράγεται από τον εγκέφαλο.

Η πρωτεΐνη αυτή εκκρίνεται στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου – μία δομή βασική για τη μάθηση και τη μνήμη. Ασκεί επίσης προστατευτική δράση στα νευρικά κύτταρα. Επομένως το τυρί μπορεί να βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες, μέσω αυτών των επιδράσεων.

Μάλιστα, η δράση του φαίνεται ότι είναι δοσοεξαρτώμενη. Και αυτό, διότι οι υψηλότερες δόσεις μυρισταμίδης, βελτίωναν περισσότερο τις νοητικές λειτουργίες των ποντικιών.

Προστατευτική δράση έναντι της πλούσιας σε λιπαρά διατροφή απεδείχθη ότι ασκεί και η ολεαμίδη.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι το τυρί μπορεί να μειώσει τα προβλήματα μνήμης που επιφέρει η κακή διατροφή. Μπορεί επίσης να προάγει την υγεία του εγκεφάλου, με το όφελος να αποδίδεται για πρώτη φορά σε συγκεκριμένα συστατικά του.

Αρκεί να ισχύουν τα ευρήματα αυτά και στους ανθρώπους. Και να μπορεί, βεβαίως, να αντέξει κανείς την πολύ χαρακτηριστική και «δυνατή» μυρωδιά του καμαμπέρ…

Πηγή: iatropedia

Photo by Pixabay

Διαβάστε επίσης:

Οκτώ συμβουλές για την υγεία του εγκεφάλου μας

«Ακέφαλα» τα νοσοκομεία του ΕΣΥ – Γιατί καθυστερεί η τοποθέτηση νέων διοικητών

Σεροτονίνη και υγεία: Ποια είναι η «ορμόνη της χαράς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor oil 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μotor Oil για εκπτώσεις στα καύσιμα: Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία

xania_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

marinakis-alafouzos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς λευκό καπνό η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League: Ισοφάρισαν ξανά Μαρινάκης και Αλαφούζος

nikos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα»

gallia garlene adai – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όταν το φαινόμενο «galerne» έριξε τη θερμοκρασία 12 βαθμούς σε μισή ώρα εν μέσω καύσωνα και βύθισε παραλία στο σκοτάδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

taftotita new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλιές ταυτότητες: Δόθηκε παράταση έως και τον Σεπτέμβριο του 2027 για την αντικατάστασή τους, περιορισμένη η χρήση τους

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:38
motor oil 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μotor Oil για εκπτώσεις στα καύσιμα: Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία

xania_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

marinakis-alafouzos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς λευκό καπνό η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League: Ισοφάρισαν ξανά Μαρινάκης και Αλαφούζος

1 / 3