Έλλη Στάη, Παύλος Τσίμας: Στο θεατρικό σανίδι με την καθοδήγηση της Ταμίλλα Κουλίεβα (Video)

Για τη θεατρική παράσταση «Απόρρητο», που σκηνοθετεί η Ταμίλλα Κουλίεβα, μίλησε η Μαριάννα Κιμούλη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev θα ανέβει στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» από τις 6 Φεβρουαρίου. Σε αυτό πρωταγωνιστούν η Ταμίλλα Κουλίεβα, η Μαριάννα Κιμούλη και ο Χρήστος Στέργιογλου, ενώ το θεατρικό τους ντεμπούτο κάνουν η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας.

«Είναι ένα από τα καλύτερα σύγχρονα κείμενα που έχω διαβάσει. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος που ακούει αυτό το κείμενο και δεν αλλάζει κάτι μέσα του. Θίγει θέματα που απασχολούν πάρα πολύ την επικαιρότητα και τον σύγχρονο άνθρωπο εν γένει. Είναι θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η άμβλωση, ο Τραμπ, πολιτική, θρησκεία. Είναι απίστευτα επίκαιρο και απίστευτα προκληκτικό», εξήγησε η Μαριάννα Κιμούλη.

Η υπόθεση

2028. Τρεις επιστήμονες παίρνουν μέρος σε μια κλειστή έρευνα, η οποία με τη συμβολή της φερεγγυότητας της Τεχνητής Νοημοσύνης, διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Μέσα από τις απαντήσεις που καλούνται να δώσουν, σε μορφή ατομικών συνεντεύξεων, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε όσα πιστεύουν και σε όσα αντέχουν να δηλώσουν.

Οι θεατές, σε ρόλο παντογνώστη αφηγητή μαθαίνουν τις αδήλωτες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς τους και χωρίς να το επιδιώκουν, γίνονται οι εξομολογητές της πιο κρυφής αλήθειας τους. Μιας αλήθειας, που εάν της έδιναν χώρο, θα ήταν πραγματικά ελεύθεροι.

Σε αυτή τη μικρή χρονική μετατόπιση, το μέλλον γίνεται ο καθρέφτης του παρόντος και αυτό που μοιάζει μακρινό, αποδεικνύεται τελικά, τόσο εγγύς και προβλέψιμο.

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