Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία αύριο (13/1) σε Ωραιόκαστρο και Λαγκαδά

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα (13/1) τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Ωραιοκάστρου και στον δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης, μετά από απόφαση των δημάρχων των δύο περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Παντελή Τσακίρη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Ωραιοκάστρου (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ Δήμου Ωραιοκάστρου), δεν θα λειτουργήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, με αφορμή την πρόγνωση της ΕΜΥ για έντονες χιονοπτώσεις και την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Κλειστά σχολεία και στο Κιλκίς

Κλειστά θα είναι τα σχολεία και στο Κιλκίς μετά από απόφαση του Δημάρχου, Δημήτρη Κυριακίδη. Το κλείσιμο αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαιδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και τις εκπαιδευτικές δομές ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου).

Τα σχολικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, με απόφαση των Προϊσταμένων των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί παιδικοί – βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί.

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