Μελάνια Τραμπ: Συναντήθηκε με τη βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στη Φλόριντα, λίγο πριν την ορκωμοσία Τραμπ

Συνάντηση… κορυφής είχε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας το απόγευμα της Πέμπτης με την επερχόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την συνάντηση, την οποία φιλοξένησε η Μελάνια Τραμπ, συζήτησαν κυρίως θέματα που αφορούσαν την ευημερία των παιδιών και την βελτίωση της εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου της βασίλισσας.

«Ήταν χαρά μου να συναντηθώ ξανά με την επερχόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ στη Φλόριντα χθες», έγραψε η βασίλισσα Ράνια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Την συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο, όπου η βασίλισσα της Ιορδανίας επέλεξε ένα φόρεμα σε σκούρες αποχρώσεις της σχεδιάστριας Edeline Lee ενώ η Μελάνια Τραμπ, έδειχνε κομψή με ένα αμάνικο εκρού σύνολο.

Melania Trump y Rania de Jordania: su encuentro en Palm Beach días antes de la investidura del presidente americano https://t.co/WZl63AgitE January 17, 2025

Σημειώνεται ότι η συνάντηση είναι η τρίτη που πραγματοποιείται μεταξύ της βασίλισσας και της επερχόμενης Πρώτης Κυρίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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