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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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21.01.2025 20:55

Stargate: OpenAI, Softbank και Oracle ενώνουν τις δυνάμεις τους – Τεράστια επένδυση δισεκατομμυρίων σε AI υποδομές προαναγγέλλει το επιτελείο Τραμπ

21.01.2025 20:55
texniti_noimosini_new
pixabay.com

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει μια επένδυση του ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εταιρείες OpenAI, Softbank και Oracle σχεδιάζουν μια κοινοπραξία που θα αποκαλείται Stargate. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ιαπωνικής πολυεθνικής Softbank, Μασαγιόσι Σον, της OpenAI Σαμ Άλτμαν και της Oracle Λάρι Έλισον αναμένεται να πάνε αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Τα στελέχη της εταιρείας θα διαθέσουν αρχικά 100 δισεκ. δολάρια και στη συνέχεια έως και 500 δισεκ. στο πρόγραμμα Stargate για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι τρεις εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Δεν είναι σαφές εάν η αποψινή ανακοίνωση συνδέεται με τη συνεργασία της Microsoft και της OpenAI που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα.

Τον Μάρτιο του 2024 ο ενημερωτικός ιστότοπος The Information έγραψε ότι οι εταιρείες αυτές επεξεργάζονται σχέδια για ένα κέντρο δεδομένων αξίας 100 δισεκ. δολαρίων που θα περιλάμβανε και έναν υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης, τον Stargate, ο οποίος θα λειτουργήσει από το 2028.

Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσε τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων ικανά να διαχειριστούν πιο προηγμένες εργασίες από τα παραδοσιακά.

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