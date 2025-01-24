Ξεκίνησε η εφαρμογή του μεταναστευτικού προγράμματος του Τραμπ: Έφοδοι σε σχολεία, εκκλησίες και χώρους εργασίας, πάνω από 500 συλλήψεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κινείται γρήγορα για να εφαρμόσει το μεταναστευτικό του πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα της θητείας του.

Μέσα σε λίγες ώρες αφότου έγινε πρόεδρος, ο Τραμπ υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών μέτρων που έχουν ήδη εκτεταμένες επιπτώσεις για τους ανθρώπους τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ. Μέχρι την Τετάρτη, οι εισερχόμενες πτήσεις προσφύγων ακυρώθηκαν, στρατεύματα μετακινήθηκαν προς τα σύνορα, οι ομοσπονδιακές αρχές έλαβαν άδεια να συλλαμβάνουν ανθρώπους μέσα ή κοντά σε σχολεία και εκκλησίες και διευρύνθηκε η ομάδα των μεταναστών χωρίς χαρτιά που είναι επιλέξιμοι για γρήγορη απέλαση χωρίς δικαστική ακρόαση.

Καταγγελία από τον δήμαρχο του Νιούαρκ για «παράνομη τρομοκρατία» των πρακτόρων του ICE

Την ίδια ώρα πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «εισέβαλαν» σε επιχείρηση του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, και συνέλαβαν «κατοίκους χωρίς χαρτιά, καθώς και πολίτες, χωρίς να προσκομίσουν ένταλμα», σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρας Τζ. Μπαράκα.

Ένας βετεράνος του στρατού συνελήφθη επίσης και «υπέστη την ταπείνωση να αμφισβητηθεί η νομιμότητα των στρατιωτικών εγγράφων του», πρόσθεσε.

«Αυτή η κατάφωρη πράξη αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της τέταρτης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία εγγυάται «το δικαίωμα του λαού να είναι ασφαλής από αδικαιολόγητες έρευνες και κατασχέσεις … Το Νιούαρκ δεν θα μείνει άπραγο όταν άνθρωποι τρομοκρατούνται παράνομα», ανέφερε ο Μπαράκα σε δήλωσή του.

MAYOR RAS J. BARAKA’S STATEMENT ON ICE RAID ON NEWARK BUSINESS ESTABLISHMENT



Read here: https://t.co/kUpEQqOAV4 pic.twitter.com/zCR9fKfe52 January 23, 2025

«Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ μπορεί να συναντήσει Αμερικανούς πολίτες κατά τη διεξαγωγή εργασιών πεδίου και μπορεί να ζητήσει ταυτότητα για να διαπιστωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια μιας στοχευμένης επιχείρησης επιβολής της νομοθεσίας σε ένα εργοτάξιο σήμερα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Πρόκειται για μια ενεργή έρευνα και, σύμφωνα με την πολιτική του ICE, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τις εν εξελίξει έρευνες», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ICE.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων επιβολής σε χώρους εργασίας, οι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών (HSI) συνήθως ζητούν να δουν την ταυτότητα των ατόμων για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν άδεια εργασίας.

Η ICE ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 538 συλλήψεις και 373 αιτήματα προς τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για την κράτηση ατόμων – σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Περίπου 300 μετανάστες έχουν φτάσει στη πολιτεία Ταμαουλίπα στα βορειοανατολικά του Μεξικού από την ορκωμοσία του Τραμπ, με πολλούς να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να περάσουν νόμιμα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Μεταναστών της Ταμαουλίπα κατά τις πρώτες ημέρες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ, οι απελάσεις παρέμειναν σταθερές και παρόμοιες με τα ποσοστά επί Μπάιντεν – περίπου 150 άτομα την ημέρα.

