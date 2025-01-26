Nέο Fiat 600: Μπαίνει δυναμικά στην B-SUV κατηγορία και επαναπροσδιορίζει την ιταλική εταιρεία

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Το νέο Fiat 600 μπαίνει δυναμικά στην B-SUV κατηγορία και επαναπροσδιορίζει την ιταλική εταιρεία, εδραιώνοντάς την στην αγορά. Σχεδιασμένο στο Τορίνο αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση σε όσους αναζητούν ένα κόμπακτ σε διαστάσεις αυτοκίνητο, αλλά παράλληλα και ένα ευρύχωρο καθημερινό όχημα.

Πρόκειται για ένα όμορφο και χαρούμενο μοντέλο, που έχει ιταλικό ντιζάιν, βαρύ όνομα και καταφέρνει να συνδυάζει το σύγχρονο με το μοντέρνο. Με ένα πολύ όμορφο μπροστινό μέρος καταφέρνει να συγκεντρώνει τα βλέμματα, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτή η ομοιότητά του με το Fiat 500. Ιταλικές πινελιές υπάρχουν τόσο πλάγια όσο και πίσω με την αναγραφή του μοντέλου σε πολλά σημεία του αμαξώματος. Με συνολικό μήκος 4,17 μέτρα υπόσχεται πολλούς χώρους, καθώς είναι χτισμένο στην ίδια πλατφόρμα με το Avenger.

Η νεανική σχεδίαση του εξωτερικού συνεχίζεται και στο εσωτερικό, το οποίο παντρεύει τη νοσταλγική διάθεση με τη σύγχρονη αισθητική των Ιταλών. Το ψηφιακό καντράν που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι έχει διαγώνιο 7″, με την οθόνη αφής της μονάδας πολυμέσων Uconnect να έχει διαγώνιο 10,25″ και να είναι πλήρως λειτουργική. Διαθέτει 15 λίτρα αποθηκευτικού χώρου διάσπαρτα στην καμπίνα και 385 λίτρα στον χώρο των αποσκευών. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το 91% των επενδύσεων στο εσωτερικό προέρχεται από ανακυκλωμένα, pet υλικά. Οποίος μπαίνει στο αυτοκίνητο είναι σαν να κάθεται σε 200 ανακυκλωμένα μπουκάλια, όπως είπαν οι άνθρωποι της ελληνικής εισαγωγικής.

Πρωταγωνιστής στα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι βέβαια το υβριδικό σύστημα κίνησης που αποτελείται από κινητήρα βενζίνης με ισχύ 100 ίππων και έναν ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 21 kW που βρίσκεται τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τις 6 σχέσεις και τα χειριστήρια στο τιμόνι. Χάρη σε αυτήν την αρχιτεκτονική, το 600 Hybrid μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, δηλαδή αθόρυβα και με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Προς τα τέλη του έτους θα έρθει στην Ελλάδα και η έκδοση με τον κινητήρα που αποδίδει 136 ίππους.

Το σύστημα αποθηκεύει ενέργεια κατά το φρενάρισμα σε μία συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 48V τεχνολογίας Li-on, χωρητικότητας 0,9 kWh. Μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με ταχύτητες έως και 30 χλμ/ώρα μειώνοντας ακόμα περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου.

Από την άλλη πλερά, το ηλεκτρικό Fiat 600e χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 54 kWh που υπόσχεται σε συνδυαστικό κύκλο 400 χλμ. αυτονομία και 600 χλμ. σε αστική χρήση. O ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λιγότερο από 6 ώρες. Για την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα χρειάζονται 9 δευτ., ενώ προσφέρονται τρία προγράμματα οδήγησης (Eco/Sport/Normal). Ο βασικός εξοπλισμός του Fiat 600e περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προβολείς Full LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και ασύρματο κλειδί.

Το ήπια υβριδικό μοντέλο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 25.800 ευρώ, που με την προωθητική ενέργεια της ιταλικής εταιρείας μειώνεται στις 23.990 ευρώ. Η ηλεκτρική έκδοση ξεκινάει από τα 28.190 ευρώ στην έκδοση RED χάρη στην επιδότηση των 9.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

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