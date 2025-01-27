Χειρόγραφο του Μεσαίωνα, πηγή έμπνευσης για κάστρο της Disney θα εκτεθεί για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια

Χειρόγραφο του Μεσαίωνα που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ένα κάστρο του Γουόλτ Ντίσνεϊ, το οποίο παρέμεινε μακριά από το κοινό και τους μελετητές για περισσότερα από 40 χρόνια, θα εκτεθεί στη Γαλλία αυτό το καλοκαίρι.

Σελίδες από το Les Très Riches Heures (Οι Πολύ Πλούσιες Ώρες), ένα περίτεχνα διακοσμημένο βιβλίο προσευχής του 15ου αιώνα, θα εκτεθούν στο κάστρο Château de Chantilly, βόρεια του Παρισιού, μετά από δαπανηρή αποκατάσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το χειρόγραφο 416 σελίδων, που παραγγέλθηκε από τον Ιωάννη, δούκα του Μπερί, αδερφό του βασιλιά Καρόλου Ε’ της Γαλλίας, είναι ένα «βιβλίο ωρών» που καταγράφει προσευχές που πρέπει να λέγονται σε κάθε ώρα της ημέρας, μαζί με ένα ημερολόγιο εκκλησιαστικών εορτών και Αγίων.

Περιλαμβάνει 131 περίπλοκες μινιατούρες, 300 διακοσμημένα κεφαλαία γράμματα έργα πολλών καλλιτεχνών. Οι διακοσμητικές μινιατούρες αποτελούν έργο καλλιτεχνών από τις Κάτω Χώρες, που χρησιμοποίησαν τα σπανιότερα χρώματα. Πολλές εικόνες είναι αναπαραστάσεις αγροτών που καλλιεργούν και σε άλλες παρουσιάζονται όμορφα ντυμένει ευγενείς και παραδοσιακές θρησκευτικές σκηνές.

Το βιβλίο δημιουργήθηκε από τρεις Ολλανδούς αδερφούς, τους Χέρμαν, Πάουλ και Γιόχαν Λίμπουρχ, μικρογράφους.

Για περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον θάνατο του δούκα Μπερί, η ακριβής τοποθεσία του Les Très Riches Heures παρέμενε μυστήριο μέχρι το 1485, όταν το απέκτησε ο Κάρολος, δούκας της Σαβοΐας, ο οποίος ανέθεσε στον Γάλλο ζωγράφο Ζαν Κολόμπ να ολοκληρώσει το έργο. Το 1856, επανεμφανίστηκε στο Τουίκενχαμ στο σπίτι του Ερρίκου, δούκα της Ορλεάνης, γιου του βασιλιά Λουδοβίκου – Φίλιππου, ο οποίος είχε ζήσει εξόριστος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βιβλίο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άγνωστο μέχρι τα τέλη του 19ου και 20ου αιώνα. Το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης στη Ντίσνεϊλαντ του Παρισιού είναι εν μέρει εμπνευσμένο από εικόνες πύργων από το Les Très Riches Heures.

