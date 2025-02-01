Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν και δεύτερη υπόγεια ναυτική βάση

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, αποκάλυψε σήμερα μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση μιας παρόμοιας εγκατάστασης.

«Εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλλικών, έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

JUST IN: 🇮🇷 Iran unveils another new underground missile city. pic.twitter.com/rYindZi0BE — BRICS News (@BRICSinfo) February 1, 2025

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, και ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, επισκέφθηκαν την εγκατάσταση.

Παρουσιάσθηκε επίσης ένας πύραυλος κρουζ με την ονομασία Ghadr-380. Έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντιμέτρων, σύμφωνα με τον Τανγκσιρί.

Στις 18 Ιανουαρίου, το Ιράν είχε αποκαλύψει μια υπόγεια βάση σε βάθος 500 μέτρων που στεγάζει πλοία επίθεσης, κοντά στον Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Αυτή η επίδειξη ισχύος πραγματοποιείται μετά την ανάληψη καθηκόντων, στις 20 Ιανουαρίου, του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021) είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» έναντι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται επίσης μερικές ημέρες πριν από τους εορτασμούς στο Ιράν της 46ης επετείου της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 10 Φεβρουαρίου 1979.

