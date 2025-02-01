ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
01.02.2025 23:19

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν και δεύτερη υπόγεια ναυτική βάση

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, αποκάλυψε σήμερα μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση μιας παρόμοιας εγκατάστασης.

«Εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλλικών, έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, και ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, επισκέφθηκαν την εγκατάσταση.

Παρουσιάσθηκε επίσης ένας πύραυλος κρουζ με την ονομασία Ghadr-380. Έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντιμέτρων, σύμφωνα με τον Τανγκσιρί.

Στις 18 Ιανουαρίου, το Ιράν είχε αποκαλύψει μια υπόγεια βάση σε βάθος 500 μέτρων που στεγάζει πλοία επίθεσης, κοντά στον Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Αυτή η επίδειξη ισχύος πραγματοποιείται μετά την ανάληψη καθηκόντων, στις 20 Ιανουαρίου, του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021) είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» έναντι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται επίσης μερικές ημέρες πριν από τους εορτασμούς στο Ιράν της 46ης επετείου της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 10 Φεβρουαρίου 1979.

Ανόητη φάρσα στο μετρό του Λονδίνου – Μπήκε με στρατιωτικά, έβγαλε πολυβόλο και έκανε πως στοχεύει επιβάτες (video)

Το Βέλγιο μετά από 8 μήνες διαπραγματεύσεων, έχει πρωθυπουργό – Ανέλαβε ο Φλαμανδός εθνικιστής Μπαρτ ντε Βεβέρ

Οι ΗΠΑ χτύπησαν με αεροεπιδρομή την Σομαλία, με στόχο μέλη του ISIS – Τραμπ: «Θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε»

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή – BBC: Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

