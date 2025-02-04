Μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές στη Θεσσαλονίκη αφορά έναν 32χρονο που διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές στιγμές της πρώην συντρόφου του, απειλούσε ολόκληρη την οικογένειά της και τους εκβίαζε ζητώντας 40.000 ευρώ για να σταματήσει τη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού.

Ο δράστης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για 6 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για εκδικητική πορνογραφία, σε βάρος της 26χρονης πρώην συντρόφου του και μελών της οικογένειας της. Κρίθηκε ένοχος για απειλή, συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι έχει καταδικαστεί άλλες δυο φορές, μέσα σε τρία χρόνια για παρόμοια αδικήματα, με την ίδια παθούσα. O κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην και μόλις εντοπιστεί θα συλληφθεί για να οδηγηθεί στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Η εφιαλτική ιστορία

Ο καταδικασμένος πολλές φορές δράστης είχε μετατρέψει τη ζωή της 26χρονης πρώην συντρόφου του αλλά και ολόκληρης της οικογένειας της σε κόλαση. Και παρά τις εννιά καταγγελίες εις βάρος του, την καταδίκη του από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το προηγούμενο διάστημα, την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, αλλά και νέες καταγγελίες που τον αφορούν από άλλες γυναίκες, ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ενοχλεί διαρκώς το θύμα.

Η κατάθεση του θύματος που δημοσίευσε το www.grtimes.gr είναι συγκλονιστική. «Διατηρούσαμε σχέση επί τρεις μήνες. Ξεκίνησε να γίνεται επιθετικός και να με απειλεί ότι αν χωρίσουμε θα με ψάχνει παντού και ότι θα βρει κακό την οικογένεια μου. Αντιλήφθηκα ότι ήθελε να με αποκόψει από κοινωνικό περίγυρο και να αποχωρήσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Έβλεπε κρυφά το κινητό μου και διάβαζε τα μηνύματα».

Με έριξε πάνω στην ντουλάπα, με χτύπησε στον θώρακα και κάποια στιγμή όταν κάναμε σεξ τραβούσε βίντεο. Μου το επιβεβαίωσε και μου είπε ότι το έκανε για να θυμόμαστε τις προσωπικές μας στιγμές. Όσο ήμασταν μαζί έστελνε υλικό πορνογραφικού περιεχομένου. Αργότερα κατάλαβα ότι το είχε για να με απειλεί. Δεν μίλησα σε κανέναν γατί ντρεπόμουν. Ήμουν δέσμια όλων. Κάποια στιγμή του είπα ότι θέλω να χωρίσουμε.

Είχε όπλο αληθινό το έβγαλε από χρηματοκιβώτιο το έβαλε κάτω από σαγόνι και είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Σκεφτόμουν πως θα ξεφύγω. Απειλούσε ότι θα πάει να βρει την αδελφή μου που πήγαινε γυμνάσιο, τους γονείς μου. Του έστειλα μήνυμα λέγοντας ευγενικά ότι θέλω να σταματήσουμε της σχέση μας. Ακολούθησαν αμέτρητες κλήσεις, μηνύματα και απειλές.

Έκανα ασφαλιστικά μέτρα. Έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να τηλεφωνήσω γιατί με έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο. Μπορεί να ήταν και 300 φορές την ημέρα. Τον μπλόκαρα. Μου τηλεφωνούσε από άλλα κινητά πακιστανικά και από αγνώστους αριθμούς. Μου έλεγε: Έχω φωτογραφίες σου, εάν με χωρίσεις θα τις στείλω παντού. Πες στον μπαμπά να μου δώσει 40.000 ευρώ»

Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και οι γονείς της κοπέλας που εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Περιέγραψαν τον εφιάλτη που βίωσαν ως οικογένεια. «Μια ολόκληρη οικογένεια ζούμε σε καθεστώς τρόμου» είπε η μητέρα της κοπέλας. «Ήθελε να βλάψει όλη την οικογένεια. Αυτό είναι το παράδοξο σε αυτήν την υπόθεση που διαφέρει από τις άλλες. Δε μπορώ να διανοηθώ ότι τον 21ο αιώνα τέσσερις άνθρωποι, μια ολόκληρη οικογένεια, ζούμε σε καθεστώς τρόμου και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.

Οι καταδίκες του δράστη

Το 2023 καταδικάστηκε και για επίμονη παρακολούθηση (stalking) της πρώην συντρόφου του, σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή.

Τον Οκτώβριο του 2024, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολική φυλάκιση 5 ετών. Ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, απόπειρα εκβίασης, εξύβριση και απειλή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 300 μέτρων.

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