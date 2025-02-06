«Νομιμοποιήστε την κοκαΐνη, δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι», είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας (videos)

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης ότι η κοκαΐνη «δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι» και ότι είναι παράνομη μόνο επειδή προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.

Η Κολομβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο, μάχεται επί δεκαετίες κατά της διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο ο αριστερός πρόεδρος της χώρας υποστήριξε ότι το ναρκωτικό χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος από αμερικανούς πολιτικούς, που ηγούνται του πολέμου κατά των ναρκωτικών εδώ και δεκαετίες.

«Η κοκαΐνη είναι παράνομη επειδή παρασκευάζεται στη Λατινική Αμερική, όχι επειδή είναι χειρότερη από το ουίσκι», είπε ο Πέτρο κατά τη διάρκεια εξάωρης κυβερνητικής σύσκεψης.

«Οι επιστήμονες το ανέλυσαν αυτό: η κοκαΐνη δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια βιομηχανία κοκαΐνης θα μπορούσε να «εξαρθρωθεί εύκολα» εάν το ναρκωτικό νομιμοποιηθεί παγκοσμίως.

«Αν κάποιος θέλει ειρήνη, η επιχείρηση (της διακίνησης ναρκωτικών) πρέπει να εξαρθρωθεί», είπε ο Πέτρο. «Θα μπορούσε εύκολα να διαλυθεί, αν νομιμοποιούσαν την κοκαΐνη παγκοσμίως. Θα πωλούνταν όπως το κρασί».

Αντίθετα, ο Πέτρο επεσήμανε ότι η φαιντανύλη, που συμβάλλει στην κρίση των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, «σκοτώνει Αμερικανούς, αλλά δεν παρασκευάζεται στην Κολομβία».

«Η φαιντανύλη δημιουργήθηκε ως φάρμακο από πολυεθνικές της Βόρειας Αμερικής» και όσοι τη χρησιμοποιούσαν «εθίστηκαν», πρόσθεσε.

Ο Πέτρο βρίσκεται ήδη σε διαμάχη με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η χώρα του απαγόρευσε αρχικά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροπλάνων με επαναπατριζόμενους μετανάστες.

Η κυβέρνηση Τραμπ απάντησε, απειλώντας με επιβολή τιμωρητικών δασμών στις εξαγωγές της Κολομβίας προς τις ΗΠΑ, πιέζοντας την Μπογκοτά να δεχθεί τους μετανάστες «χωρίς περιορισμό ή καθυστέρηση», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 53% και ξεπερνώντας τους 2.600 τόνους, σύμφωνα με στοιχέια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

