Διαθέσιμο στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο BYD Αtto 2

Το BYD Αtto2 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Έχει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και μπαταρία τύπου Blade Battery. Υπόσχεται άνετες αστικές μετακινήσεις, ενώ έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, αλλά παράλληλα αναζητούν και εύκολη στάθμευση σε αστικούς δρόμους.

Έχει μήκος 4.31μ, πλάτος 1.83μ και ύψος 1.67μ, ενώ το σχετικά μακρύ μεταξόνιο (2.62μ.) υπόσχεται αρκετά μεγάλους χώρους στην καμπίνα των επιβατών. Το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος περιλαμβάνει ενσωματωμένους full-LED προβολείς και λεπτά φώτα ημέρας. Ο μπροστινός προφυλακτήρας του αυτοκινήτου διαθέτει γωνίες με ακμές, ενώ υπάρχουν φωτεινά διακοσμητικά στοιχεία που βρίσκονται τοποθετημένα χαμηλά και τους κατακόρυφα διατεταγμένους αεραγωγούς (αεροκουρτίνες) στα άκρα, οι οποίοι με τη σειρά τους ενισχύουν την αεροδυναμική αποδοτικότητα.

Τα πλαϊνό τμήμα ξεχωρίζει για τις διακοσμητικές επενδύσεις χαμηλά, που συνοδεύονται από σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου να αναδειχτεί το ύψος του αυτοκινήτου. Η «αιωρούμενη» γραμμή της οροφής διακόπτεται από ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στο χρώμα του αμαξώματος που συναντά τις γυάλινες επιφάνειες στην κολόνα C.

Στο πίσω μέρος, η χαρακτηριστική αεροτομή οροφής βρίσκεται πάνω από μια φωτεινή μπάρα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου συνδέοντας τα πίσω φώτα «κινέζικου κόμβου», τα οποία έχουν το σχήμα του αριθμού «8». Ένας κυρτός πίσω προφυλακτήρας και επιπλέον φωτεινά στοιχεία στην κάτω επένδυση ολοκληρώνουν την σπορ εμφάνιση.

Στο εσωτερικό διακρίνεται αιχμηρή σχεδίαση με υλικά υψηλής ποιότητας. Η καμπίνα διαθέτει επενδυμένες επιφάνειες με μαλακά στην υφή πλαστικά σε όλα τα κύρια σημεία. Σε όλες τις εκδόσεις τα μπροστινά καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην κατηγορία B. Η ατμόσφαιρα της καμπίνας αναβαθμίζεται χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία προσφέρει άφθονο φυσικό φως σε όλους τους επιβάτες. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής για το μέγεθος της οθόνης του συστήματος infotainment (10,1 ίντσες στην έκδοση Active και 12,8 ίντσες στην έκδοση Boost). Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 400 λίτρων, τιμή υψηλότερη σε σχέση με πολλά συμβατικά οικογενειακά hatchback της κατηγορίας C. Αυτή η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί σε 1.340 λίτρα με την αναδίπλωση του διαιρούμενου πίσω καθίσματος.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία τύπου Blade Battery χωρητικότητας 45.1kWh. Η μπαταρία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο πλαίσιο του οχήματος, με το άνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών. Η Blade Battery έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια, αντοχή και απόδοση. Η τεχνολογία που υιοθετεί αποδεικνύεται εξαιρετικά αποδοτική και σε χωροταξικό επίπεδο, με τις κυψέλες να βρίσκονται εγκατεστημένες σαν λεπίδες αντί να τοποθετούνται σε πολλαπλές μονάδες. Αυτό επιτρέπει τη συμπίεση περισσότερων κυψελών στην ίδια περιοχή σε σχέση με μια συμβατική μπαταρία.

Το ATTO 2 είναι εξοπλισμένο με έναν κινητήρα τοποθετημένο μπροστά που αποδίδει 130 kW (177 ίππους) και 290 Nm ροπής, τιμές ικανές προκειμένου να εξασφαλίσουν επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 χλμ/ώρα. Η μπαταρία τύπου Blade Battery χωρητικότητας 45,12 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 312 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ η αυτονομία σε αστικές συνθήκες φτάνει τα 463 χλμ. Το ATTO 2 προσφέρει δυνατότητα φόρτισης DC 65kW, η οποία επιτρέπει την επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% της συνολικής χωρητικότητας σε 37 λεπτά, ενώ από το 30% στο 80% απαιτούνται 28 λεπτά. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας τριφασικός φορτιστής AC 11kW, ο οποίος μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία από πλήρη αποφόρτιση στο 100% σε 5,5 ώρες. Η τιμή του ATTO 2 ξεκινάει από τα 29.990 ευρώ (22.734 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

