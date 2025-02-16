Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 13 οδηγοί χωρίς δίπλωμα μέσα σε ένα 24ωρο

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο για την οδήγηση έδωσε η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μέσα σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, 13 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης.

Ολοι τους συνελλήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία για την κάθε μία περίπτωση. Αμφότεροι, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

