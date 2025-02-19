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19.02.2025 09:16

Χανιά: Τηλεφωνικές απάτες με λεία 150.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 47χρονη μέλος της συμμορίας

19.02.2025 09:16
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Στην εξιχνίαση έξι υποθέσεων τηλεφωνικών απατών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη μια 47χρονη γυναίκα, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις απάτες.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα, της απάτης κατ’ εξακολούθηση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της εγκληματικής ομάδας τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα προσποιούμενα τους γιατρούς και τους ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επείγουσα χειρουργική επέμβαση συγγενικού τους προσώπου ύστερα από δήθεν ατύχημα που είχε υποστεί. Κατά περίπτωση επενέβαινε δεύτερος άγνωστος δράστης κυρίως γυναίκα, η οποία προσποιούμενη το οικείο συγγενικό πρόσωπο (κόρη-εγγονή) εκλιπαρούσε κλαίγοντας, πείθοντας τον να αποδώσει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. 

Στη συνέχεια, κρατώντας τον στην τηλεφωνική γραμμή, τον κατεύθυνε να μεταβεί είτε έξωθεν της οικίας του είτε σε κοντινό μέρος πλησίον αυτής και να παραδώσει σε έτερο μέλος της ομάδας, που είχε τον ρόλο «εισπράκτορα», τα χρήματα και τιμαλφή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από 31.10.2024 έως 03.02.2025 είχαν διαπράξει περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών σε βάρος έξι ηλικιωμένων ημεδαπών (πέντε γυναίκες και ένα άντρα), αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα, η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Η 47χρονη ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που παραλάμβανε τα χρήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία της από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης, το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και δυο κινητά τηλέφωνα, ενώ συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός που διέμενε στην εν λόγω οικία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με την οποία η ημεδαπή μετέβαινε στα σημεία για να παραλαμβάνει τα χρηματικά ποσά.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, για την ανακάλυψη της ταυτότητας των λοιπών μελών της εγκληματικής ομάδας και τυχόν εμπλοκής τους σε παρόμοιες περιπτώσεις.

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